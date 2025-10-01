G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un bloc de locuinţe înalt din New York s-a prăbuşit parţial /…

Un bloc de locuinţe înalt din New York s-a prăbuşit parţial / Pompierii au declanșat o misiune de căutare şi salvare a eventualelor victime

Articole1 Oct • 511 vizualizări 1 comentariu

O clădire înaltă din cartierul Bronx s-a prăbuşit parţial, potrivit unui mesaj publicat pe X de serviciul de pompieri din New York, relatează canalul de știri CNN, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Faţada de la un colţ al clădirii de locuinţe sociale este avariată, cu peretele parţial desprins, arată un videoclip filmat din elicopter.

Nu se ştie deocamdată ce a cauzat prăbuşirea parţială a clădirii de la adresa Alexander Avenue 207.

Autorităţile au declarat că deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime, dar o misiune de căutare şi salvare este în curs de desfăşurare.

Echipele de căutare şi salvare se află pe acoperişul clădirii de locuinţe sociale şi se caţără peste mormanele de cărămizi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

SUA se angajează să garanteze securitatea Qatarului după loviturile israeliene asupra capitalei Doha

Articole1 Oct • 38 vizualizări
0 comentarii

Iranul aprobă o lege care înăspreşte pedepsele pentru spionaj în beneficiul Israelului şi SUA

Articole1 Oct • 62 vizualizări
0 comentarii

Cum este afectată America de shutdown? Cine lucrează și cine rămâne acasă

Articole1 Oct • 1.071 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Nu va fie cu banat, da’ imaginea care insoteste articolul, nu are nici in clin, nici in maneca cu faptele… este imaginea unei cladiri din Miami care s-a prabusit prin 2021

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.