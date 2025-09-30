Proiect de lege depus în Parlament: Pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe care o au angajatorii de a contribui la Pilonul II de pensii să poată, opţional, să vireze, în plus, pe lună, până la 150 de euro deductibili

Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat marţi că a depus în Parlament un proiect de lege prin care, pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe care o au angajatorii de a contribui la Pilonul II de pensii să poată, opţional, să vireze, în plus, pe lună, până la 150 de euro deductibili, aceasta fiind o nouă modalitate pentru angajatori de a-şi motiva fideliza oamenii, într-o piaţă a muncii unde competiţia e tot mai puternică, transmite News.ro.

”Am depus un proiect de lege prin care pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe care o au angajatorii de a contribui la Pilonul II de pensii să poată, opţional, să vireze, în plus pe luna, până la 150 de euro deductibili, în contul de pensii din pilonul II. Această sumă va fi, aşa cum am spus, deductibilă fiscal”, a spus Raluca Turcan, la Patrlament. Turcan a precizat că prin acest proiect vor fi mai mulţi bani adunaţi pentru pensia angajaţilor, o pensie mai mare, care să asigure un trai demn iar pentru angajatori, o nouă modalitate de a-şi motiva şi fideliza oamenii, într-o piaţă a muncii unde competiţia e tot mai puternică. Potrivit acesteia, pentru economie această măsură ar reprezenta ”o gură de oxigen, pentru că aceşti bani nu se duc în consum, ci se investesc în companii româneşti, în titluri de stat, în dezvoltare pe termen lung”. ”Este o lege prin care toţi au de câştigat: angajatul, angajatorul, economia naţională şi statul român. O lege prin care transformăm Pilonul II într-un adevărat partener de viitor, pentru ca pensia românilor să fie mai sigură şi mai aproape de standardele europene”, a subliniat Turcan.

Deputatul PNL a menţionat că, deşi nivelul contribuţiilor individuale ar fi trebuit să ajungă de peste 4 ani la un nivel de 6% din venitul brut al salariatului, calendarul de creştere de la 2,5% la 6% a suferit constant blocări (în anii 2009 şi 2015) şi chiar regres (anul 2017) când cota de 5,1% a fost redusă la 3,75%, printr-o decizie cu totul arbitrară. În prezent, cota de contribuţie la fondul de pensii este de 4,75%.

”Românii merită un sistem de pensii solid, care să le ofere siguranţă şi respect după o viaţă de muncă. Pilonului II a fost gândit tocmai pentru asta, ca pensia de mâine să fie un venit real, apropiat de nivelul din statele europene dezvoltate. Spre deosebire de Pilonul III, unde contribuţiile sunt rare şi fragmentate, Pilonul II asigură continuitate şi stabilitate. Vorbim despre un mecanism predictibil, de încredere, care îi ajută pe oameni să-şi construiască viitorul”, a arătat Turcan. Ea a mai spus că, pe termen lung, această măsură nu doar că întăreşte conturile personale ale românilor, dar aduce şi un impact pozitiv asupra bugetului şi un efect de multiplicare în întreaga economie. ”În loc să tot amânăm şi să ne plângem de nesustenabilitatea pensiilor după 2030, venim acum cu un instrument concret care să dea siguranţă, stabilitate şi încredere”, a adăugat Raluca Turcan.