EXCLUSIV Noul șef al Vămilor, Bogdan Alexandru Bălan, a fost urmărit penal timp de 9 ani de DNA în dosarul lui Florian Walter, fostul patron Romprest / Bălan a primit clasare în luna mai 2025 pentru că fapta nu ar întruni ”elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu”

Bogdan Alexandru Bălan, noul șef al Autorității Vamale Române, a fost urmărit penal de DNA timp de 9 ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter (decedat în 2019), potrivit informațiilor furnizate G4Media.ro de instituție. El a fost numit în funcție pe 18 septembrie 2025 prin decizie a premierului Ilie Bolojan, la propunerea ministrului finanțelor, Alexandru Nazare.

În 2016, Bogdan Alexandru Bălan era angajat la Direcția Operațiuni Intracomunitare a ANAF și a făcut parte din echipa trimisă în control la Romprest. Alături de Bălan, au mai fost urmăriți penal Cătălin Cercel, Iulian Dinuţ, inspectori antifraudă la Direcţia de Control Fiscal, și Gheorghe Dorel Ioja, angajat la Direcția Operaţiuni Intracomunitare.

După 9 ani, pe 27 mai 2025, fostul șef al DNA Ploiești, procurorul Cătălin Lefter, a dispus soluție de clasare, potrivit unui document pus la dispoziția G4Media.ro chiar de șeful Vămilor, Bogdan Alexandru Bălan, care a răspuns la o cerere de informații G4Media.

Motivul ar fi faptul că faptele nu ar întruni elementele constituive ale infracțiunii de abuz în serviciu.

”Dispozițiile legale reținute în cauză ca fiind încălcate de suspecți nu reprezintă, în mod punctual, atribuții de serviciu ale acestora în sensul standardului obiectiv afirmat de Curtea Constituțională în cuprinsul Deciziei nr. 405/2016, ci dispoziții generale cu caracter de principiu care incumbă oricărui subiect de drept, fiind în primul rând obligații cu caracter personal, nu obligații cu caracter instituțional, de serviciu.

Pe de altă parte, în cauză nu există indicii privind obținerea de reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală sau de către alte persoane a unui folos necuvenit, ca urmare a săvârşirii vreunei fapte prevăzute de legea penală”, se arată în ordonanța de clasare furnizată G4Media de Autoritatea Vamală Română.

”Nu regăsim, cu privire la faptele sesizate, nici elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, nici urmarea imediată și nici raportul de cauzalitate între acestea.

Lipsa relei credințe în ceea ce priveşte infracțiunea de abuz în serviciu rezultă şi din lipsa oricărui mijloc de probă care să demonstreze existența unei înțelegeri între suspecți şi reprezentanții societăților de pe lanțurile de achiziție aferente celor două circuite comerciale în vederea creării, acestora din urmă, a unui avantaj fiscal”, se arată în ordonanța de clasare.

Context. Dosarul în care fostul patron al Romprest, Florian Walter (fost Bucșă, fostul ministru PSD al Transporturilor i-a botezat fiica) era acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani a fost instrumentat de DIICOT Ploiești, iar partea privind o presupusă relație de corupție între fostul patron Romprest și inspectorii ANAF care au fost în control a fost instrumentată de procuroarea Mihaiela Iorga Moraru de la DNA.

Urmare a acestui dosar, chiar procuroarea Iorga Moraru s-a ales cu un dosar pentru favorizarea făptuitorului (Florian Walter) și a fost revocată din DNA de Laura Codruța Kovesi.

În cele din urmă, dosarul procuroarei Iorga Moraru a fost invalidat de Înalta Curte de Casație și Justiție. DNA a formulat contestație, dar calea de atac a fost retrasă de Gheorghe San zis Geani, fostul șef al Secției Speciale, devenit judecător CCR din partea PSD. Iorga Moraru a devenit procuror SIIJ (fosta Secție Specială), iar acum este șefa Secției I de Combatere a Corupției din DNA și procurorul de caz în dosarul lui Florian Coldea, fostul șef militar al SRI.

Revenind la dosarul inspectorilor ANAF, acesta a fost trimis la DNA Ploiești care abia pe 27 mai 2025 a dispus soluție de clasare.

În ce privește dosarul lui Walter de la DIICOT, în iulie anul trecut, Curtea de Apel Ploiești a decis rejudecarea lui.

O vameșă fostă inculpată în mega-dosarul Murfatlar, arestată la domiciliu în 2016 și scăpată prin prescripție, a fost numită director de cabinet la noul șef al Vămilor

Irina Tănase, fostă șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor reținută de procurori și arestată la domiciliu în mega-dosarul de evaziune Murfatlar, a fost numită de noul șef al Vămilor din România în funcția de director de cabinet, potrivit unui ordin intern consultat de G4Media.

Alexandru Bogdan Bălan a semnat săptămâna trecută ordinul prin care a numit-o directorul său de cabinet pe Irina Tănase, care până acum avea funcția de șef serviciu în cadrul Serviciului Supraveghere și Control Vamal – Birou Vamal de Interior Poștă – în Direcția Regională Vamală București.

Irina Tănase a fost în cărți pentru postul de vicepreședinte la Vamă, dar nu a trecut de verificările făcute de guvern, potrivit informațiilor G4Media.

Irina Tănase a făcut parte în 2016 de lotul de inculpați în dosarul de evaziune fiscală instrumentat de DNA și cunoscut drept ”Dosarul Murfatlar”. Procurorii suspectau o fraudă de 600 milioane de lei la bugetul de stat din comerţul cu alcool.

Irina Tănase a fost reținută de procurorii DNA în septembrie 2016 alături de alți funcționari ANAF și de oamenii de afaceri Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu. Ea a fost pusă sub arest la domiciliu.

Între timp însă, Irina Tănase a scăpat de dosar prin prescrierea faptelor, după cum a arătat o investigație G4Media din 2023. O bună parte a dosarului Murfatlar s-a prescris în fișetele procurorilor DNA, după cum arăta chiar rechizitoriul consultat de G4media.ro.

