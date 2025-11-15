Ilie Bolojan, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov: ”Să combatem falsificarea istoriei noastre recente care alimentează nostalgia”

La 38 de ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor de la Brașov, un eveniment care a zguduit dictatura comunistă, premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj în care amintește de mesajele false din aceste zile și de falsificarea istoriei.

”Cu 38 de ani în urmă, în plină dictatură, la Brașov izbucnea prima revoltă anticomunistă, un protest spontan al muncitorilor transformat rapid într-o amplă mișcare de stradă a oamenilor care au avut curajul extraordinar de a spune „nu” dictaturii și minciunii și care au arătat lumii întregi că niciun sistem, oricât de opresiv ar fi, nu poate îngrădi dorința de libertate și demnitate românilor.

Această revoltă, strigăt de disperare și act de curaj colectiv, a spart zidul tăcerii impuse de regimul totalitar de atunci și a deschis drumul către Revoluția din Decembrie 1989, care a dus la prăbușirea dictaturii.

Revolta anticomunistă de la Brașov rămâne un reper al rezistenței în fața nedreptății, amintindu-ne de datoria pe care o avem, ca societate, de a apăra și garanta drepturile și libertățile cetățenești și de a consolida democrația constituțională – ca formă de apărare împotriva oricărei forme de autoritarism”, transmite Bolojan.

Premierul aduce în discuție, în acest context, încercările pe care le are acum societatea românească: falsificarea istoriei și nostalgia față de regimul comunist.

”Astăzi, într-un context regional marcat de provocări de securitate, de campanii de dezinformare și tentative de rescriere a istoriei naționale, avem datoria morală de a proteja adevărul istoric și memoria celor care s-au jertfit pentru libertate, să combatem falsificarea istoriei noastre recente care alimentează nostalgia față de un regim ce a încălcat demnitatea umană și să construim împreună o societate rezilientă, întemeiată pe valori democratice”, transmite Ilie Bolojan.