Un incendiu de proporţii urmat de o explozie puternică au avut loc în unitatea unde se produce kerosen a rafinăriei Chevron din Los Angeles

Un incendiu de proporţii a izbucnit joi seara într-o unitate unde se produce combustibil pentru avioane, la o rafinărie a companiei Chevron situată lângă Los Angeles. Incendiul de la rafinăria El Segundo, una dintre cele mai mari de pe coasta de vest a SUA, a provocat flăcări mari şi fum dens, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Nu au fost raportate victime şi toţi lucrătorii rafinăriei au fost găsiţi, a declarat purtătorul de cuvânt al Chevron, Allison Cook, într-un comunicat trimis prin e-mail.

Nu a fost clar deocamdată ce a cauzat explozia la instalaţia din El Segundo, care furnizează combustibil pentru avioane pentru Aeroportul Internaţional Los Angeles (LAX). Presa locală a declarat că rafinăria a fost izolată până vineri dimineaţa.

Incendiul a izbucnit în unitatea Isomax 7 a rafinăriei, care transformă păcura mediu distilată în combustibil pentru avioane, au declarat cele două surse.

Nu era clar ce efect va avea incendiul asupra capacităţii rafinăriei de a produce combustibil pentru avioane.

Isomax 7 produce combustibil pentru avioane împreună cu alte două unităţi de distilare a ţiţeiului ale rafinăriei, produsul fiind destinat aeroportului LAX, situat chiar la nord de rafinărie.

Primarul din Los Angeles, Karen Bass, a declarat că deocamdată incidentul nu are niciun impact asupra aeroportului LAX.

Incendiul nu va avea probabil un impact major asupra pieţei petrolului în general, au declarat doi analişti pentru Reuters, dar ar putea provoca o creştere a preţurilor benzinei în California.

Rafinăria El Segundo este a doua cea mai mare rafinărie Chevron din Statele Unite şi produce aproximativ 40% din combustibilul pentru avioane din sudul Californiei şi 20% din benzina celui mare mare stat din America.

Incendiul a continuat să ardă după miezul nopţii la rafinărie, a spus Cook.

„Personalul pompierilor Chevron, inclusiv echipajele de intervenţie din oraşele El Segundo şi Manhattan Beach, răspund activ la un incendiu izolat în interiorul rafinăriei Chevron El Segundo”, a spus Cook. „Tot personalul rafinăriei şi contractorii au fost luaţi în evidenţă şi nu există răniţi”, a precizat el.

Autorităţile locale au declarat că nu au fost emise ordine de evacuare pentru locuitorii din apropiere, dintre care unii locuiesc în blocuri situate vizavi de rafinărie.

Locuitorilor din Manhattan Beach, situat la sud-vest de rafinărie, li s-a spus să rămână în case până la ora 2 dimineaţa.

Locuitorii din Los Angeles au postat numeroase videoclipuri online cu incendiul, spunând că au fost uimiţi de zgomotul exploziei. O cameră a Universităţii din California-San Diego a filmat explozia la scurt timp după ora locală 21:30 PDT (vineri, 7:30 ora României).

Sfera de foc care a apărut la izbucnirea incendiului a transformat cerul în portocaliu în zona de vest a Los Angelesului, la fel ca şi flacăra de siguranţă a rafinăriei, care a fost declanşată din cauza incendiului. Flăcările de siguranţă, care emit un nor înalt de flăcări, sunt utilizate atunci când rafinăriile nu pot procesa hidrocarburile în mod normal.

Pe lângă Chevron, agenţiile de siguranţă statale şi federale vor investiga incendiul după stingerea acestuia, au declarat acestea.

În decembrie 2022, a avut loc un incendiu izolat în interiorul rafinăriei, dar acesta a fost stins rapid.

Capacitatea totală de stocare a rafinăriei este de 12,5 milioane de barili în aproximativ 150 de rezervoare principale. Sursele au declarat că nu sunt sigure cât combustibil pentru avioane are rafinăria în prezent în stoc.