Incendiu la o instalaţie de încărcare a navelor, în portul maritim Constanța / Flăcările, lichidate după mai multe ore de intervenție

Un incendiu a izbucnit în portul Constanţa, în noaptea de marţi spre miercuri, la o instalaţie de încărcare a navelor din Dana 80, pompierii intervenind aproximativ patru ore, fără a se înregistra victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”, incendiul a fost lichidat în jurul orei 3:00 şi au ars banda transportoare şi două filtre ale macaralei.

Pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu la o instalaţie de încărcare a navelor, în Dana 80 a portului Constanţa, terminalul Comvex, la faţa locului fiind mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autoplatformă, o autospecială pentru transport victime multiple şi un echipaj SMURD.

Alimentarea cu energie electrică a fost oprită.

„Incendiul se manifesta la instalaţia electrică a macaralei folosite la transbordare pe navă. Nu există pericolul de extindere a flăcărilor la navă. Se lucrează pentru localizare şi lichidare. (…) În acest moment se lucrează la înălţime (peste 15 metri) pentru lichidarea incendiului ce se manifestă la un filtru din componenţa benzii transportoare. La momentul izbucnirii incendiului, instalaţia de încărcare nu era funcţională’, au transmis reprezentanţii ISU ‘Dobrogea’, pe parcursul intervenţiei.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 3:00, după o intervenţie de circa patru ore.

„Au ars banda transportoare şi două filtre ale macaralei. Fără victime’, a informat ISU ‘Dobrogea’.