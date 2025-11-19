G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Incendiu la o instalaţie de încărcare a navelor, în portul maritim Constanța…

portul tomis constanta turism marea neagra faleza apus19
sursa foto: Cristian Andrei Leonte/ G4Media

Incendiu la o instalaţie de încărcare a navelor, în portul maritim Constanța / Flăcările, lichidate după mai multe ore de intervenție

Articole19 Noi 0 comentarii

Un incendiu a izbucnit în portul Constanţa, în noaptea de marţi spre miercuri, la o instalaţie de încărcare a navelor din Dana 80, pompierii intervenind aproximativ patru ore, fără a se înregistra victime.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”, incendiul a fost lichidat în jurul orei 3:00 şi au ars banda transportoare şi două filtre ale macaralei.

Pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu la o instalaţie de încărcare a navelor, în Dana 80 a portului Constanţa, terminalul Comvex, la faţa locului fiind mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autoplatformă, o autospecială pentru transport victime multiple şi un echipaj SMURD.

Alimentarea cu energie electrică a fost oprită.

„Incendiul se manifesta la instalaţia electrică a macaralei folosite la transbordare pe navă. Nu există pericolul de extindere a flăcărilor la navă. Se lucrează pentru localizare şi lichidare. (…) În acest moment se lucrează la înălţime (peste 15 metri) pentru lichidarea incendiului ce se manifestă la un filtru din componenţa benzii transportoare. La momentul izbucnirii incendiului, instalaţia de încărcare nu era funcţională’, au transmis reprezentanţii ISU ‘Dobrogea’, pe parcursul intervenţiei.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 3:00, după o intervenţie de circa patru ore.

„Au ars banda transportoare şi două filtre ale macaralei. Fără victime’, a informat ISU ‘Dobrogea’.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Incendiu la un tablou electric într-o cameră tehnică a Spitalului Municipal din Caransebeş / 18 persoane au fost evacuate

Articole19 Noi
0 comentarii

Tânăr de 18 ani, reţinut în Constanța / E acuzat că a violat o femeie, iar apoi a omorât-o

Articole17 Noi • 1.612 vizualizări
2 comentarii

Un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc din Craiova: evacuări de oameni, animale de companie prinse înăuntru

Articole9 Noi • 1.489 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.