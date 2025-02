BREAKING Procurorii susțin că mercenarul Horațiu Potra i-a dat bani cash lui Călin Georgescu tot anul trecut. Potra i-a furnizat și o limuzină Mercedes GLE Coupe – Referat

Procurorii Parchetului General îl acuză pe Călin Georgescu că a primit sume de bani cash de la mercenarul Horațiu Potra în campania electorală din 2024 și nu i-a declarat, arată referatul procurorilor pentru arestarea preventivă a membrilor grupării Potra, consultat de G4Media. Mai mult, procurorii susțin că Georgescu a primit în folosință de la Potra și un asociat al acestuia o limuzină Mercedes GLE Coupe, închiriată de la Țiriac Auto.

Prețul unei astfel de limuzine noi este între 100.000 de euro și 150.000 de euro. Potra a plătit cash câte 16.900 de lei în fiecare lună pentru închirierea mașinii, susțin procurorii.

Cum au verificat procurorii faptul că Georgescu a utilizat limuzina închiriată de oamenii lui Potra? În 16 iunie 2024, el a fost amendat de polițiști cu 660 de lei pentru că a depășit viteza pe A1 București – Râmnicu Vâlcea în timp ce conducea autoturismul Mercedes.

Anchetatorii mai arată că o tranșă de bani dată cash de un angajat al lui Horațiu Potra lui Călin Georgescu a fost de 10.000 de dolari în luna iunie, potrivit referatului consultat de G4Media.

Procurorii mai arată că Horațiu Potra a luat legătura în 2022 cu omul de afaceri Frank Timiș, căruia i-a cerut o sumă între 20 și 35 de milioane de dolari pentru a finanța campania lui Călin Georgescu.

Informațiile sunt relevante pentru că Georgescu a depus acte oficiale în care a susținut că nu a cheltuit nici un leu pentru campania sa electorală de la alegerile prezidențiale.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și angajații săi s-au întâlnit constant cu Călin Georgescu pentru a-i da bani cash.

Fragmente relevante din documentul procurorilor:

Analiza conversațiilor purtate atât de GEORGESCU CĂLIN cu POTRA HORAȚIU, cât și de POTRA HORAȚIU cu diverse persoane din mediul său relațional – NEDELCU ANDREI ȘTEFAN, PANȚA DAN CRISTIAN, LUP ANDREI FLORIN, arată faptul că în intervalul mai – noiembrie 2024, GEORGESCU CĂLIN s-a întâlnit în mod repetat cu POTRA HORAȚIU ori cu NEDELCU ANDREI ȘTEFAN, PANȚA DAN CRISTIAN, LUP ANDREI FLORIN, pe raza municipiului București ori în județul Ilfov, natura discuțiilor purtate evidențiind că întâlnirile erau ocazionate de preluarea de către cel dintâi a unor sume de bani – cash de la POTRA HORAȚIU, remise fie direct de către acesta din urmă, fie de interpușii săi – NEDELCU ANDREI ȘTEFAN, PANȚA DAN CRISTIAN, LUP ANDREI FLORIN.

Astfel, la data de 12.06.2024, POTRA HORAȚIU îi menționa lui GEORGESCU CĂLIN că el se află în drum spre Congo, dar că un interpus de-al său va veni la București peste 2 zile (în data de 14.06) : “Să trăiți. Sunt în drum spre Congo dar poimâine vine băiatul care a fost cu mașina în Buc(urești) și poate să vină la bar acolo. Eu ajung doar pe 19.06 în București” (referire la NEDELCU ANDREI-ȘTEFAN care a predat la data de 21.05.2024 autoturismul B 450 TAR) împrejurare în care GEORGESCU CĂLIN a menționat următoarele : “Mulțumesc. Confirm. Vineri la ora 10 în același loc, mă văd cu băiatul tău”.

Cu toate acestea, la data de 14.06.2024, GEORGESCU CĂLIN i-a comunicat lui POTRA HORAȚIU că persoana de legătură nu s-a prezentat la locul convenit anterior : “Horațiu, bună dimineața. Scuze. Eu sunt de la 10 la locul știut. Băiatul nu este prezent. Știi ceva? Sau plec”.

POTRA HORAȚIU a văzut mesajul doar în data de 15.06.2024, angajându-se să ia legătura cu persoana respectivă : “Să trăiți, eu am fost pe drum spre Congo. Am ajuns aseară. Acum am văzut mesajul. Îl sun acum”. Imediat, POTRA HORAȚIU l-a contactat pe NEDELCU ANDREI ȘTEFAN, chestionându-l dacă s-a întâlnit cu GEORGESCU CĂLIN și indicându-i să-l contacteze pe acesta din urmă în vederea remiterii sumei de 10.000 de dolari : “Andrei ai fost ieri să-i duci la omul cu mașina banii? Sună-l azi dacă nu și vezi unde te poți întâlni cu el. 10.000$.”. Faptul că “omul cu mașina” era GEORGESCU CĂLIN a fost confirmat de faptul că imediat după mesajele text expediate, POTRA HORAȚIU i-a transmis lui NEDELCU ANDREI ȘTEFAN contactul telefonic al lui GEORGESCU CĂLIN. În cursul aceleiași zile, NEDELCU ANDREI ȘTEFAN i-a relatat lui POTRA HORAȚIU că a luat legătura cu GEORGESCU CĂLIN, care urma să îi transmită o locație de întâlnire, confirmându-i ulterior materializarea demersului : “am rezolvat”.

La data de 03.08.2024, GEORGESCU CĂLIN l-a contactat pe POTRA HORAȚIU, mesajul său făcând referire la nevoia de sprijin în perspectiva alegerilor prezidențiale : “Poate reușim să ne vedem la final de săptămâna viitoare. Începând de vineri după amiaza. Alegerile sunt pe 24 noiembrie. Te rog am nevoie de sprijin până atunci”, evidențiindu-se disponibilitatea manifestată de POTRA HORAȚIU atât în ceea ce privește materializarea întâlnirii cât și continuarea susținerii lui GEORGESCU CĂLIN : “Să trăiți. Ne vedem sigur după data de vineri. Cu sprijinul, continuăm ca și până acum. Respect”.

Discuțiile purtate în intervalul octombrie-noiembrie 2024 evidențiază indiciile remiterii pe perioada campaniei electorale a unor noi sume de bani de către POTRA HORAȚIU, direct ori prin interpuși, către candidatul GEORGESCU CĂLIN.

Din analiza probelor din dosar rezulta indicii temeinice privind finantarea nedeclarata a campaniei electorale a lui CALIN GEORGESCU, acesta beneficiind de sprijinul financiar al lui POTRA HORATIU. Astfel, CALIN GEORGESCU a utilizat, cu titlu gratuit, o limuzina Mercedes GLE Coupe, inchiriata prin intermediul SC STEPHY CATERING CONSULT SRL, societate controlata de un apropiat al lui POTRA HORATIU, PANTA DAN CRISTIAN. Plata chiriei lunare, de aproximativ 16.900 LEI, a fost efectuata de POTRA HORATIU in numerar, iar conversatiile din aplicatiile de mesagerie demonstreaza caracterul sistematic al acestui aranjament pe intreaga perioada a campaniei electorale, precum si anterior acestui moment. De asemenea, probele indica remiterea repetata de sume de bani in numerar catre GEORGESCU CALIN, fie direct, fie prin intermediul unor apropiati ai lui POTRA HORATIU, in locatii din Bucuresti si Ilfov. Toate aceste elemente contureaza suspiciunea ca GEORGESCU CALIN a beneficiat de finantare nedeclarata a campaniei electorale, prin mijloace ocolitoare si incompatibile cu prevederile legale privind transparenta si legalitatea finantarii campaniei electorale.

Aceasta implicare a lui POTRA HORATIU in finantarea camaniei electorale a lui CALIN GEORGESCU nu are un caracter izolat, probele administrate dovedind faptul ca inca din 27.04.2022, CALIN GEORGESCU i-a solicitat lui POTRA HORATIU sa-l abordeze pe FRANK TIMIS în vederea susținerii financiare a campaniei electorale cu 20-35 milioane USD. Pentru compensație, POTRA HORATIU a spus că CALIN GEORGESCU „va deschide toate minele din Ro, și în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din EU”, după câștigarea alegerilor. CG afirmă „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin si eu!”. ◦ „Să trăiți Domnul Frank. Sper că sunteți bine sănătos. M-a contactat d-ul Calin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președenția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din Ro, și în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au facut campanie la Trump si de la cei care au negociat iesirea UK din EU. Mi-a spus daca pot vb cu dumneavoastra de un sprijin. Cand mi-a spus ca pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis sa-i spun ca Domnul Frank are „Elefanti minieri in Africa” nu prea vrea sa se mai implice in Ro. Asta spuneati dumneavoastra candva raportat la minele din Africa (Elefanti), fata de minele din Ro. Cred ca ma contactat pentru ca un fost coleg de Legiune care stie ca lucrez pt Dvs, ii este apropiat, a avut grija de copii lui. D-ul Georgescu a spus ca poate negocia orice cu dvs, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia Romaniei la suprafata. Oameni harnici, destepti, credinciosi, patrioti, nu slugi globaliste. Respect Horea.”

Elementele de fapt retinute in cauza sunt de natura sa combata argumentatia in sensul ca intreaga campania electorala a lui CALIN GEORGESCU nu a beneficiat de nicio forma de finantare, iar eventualele plati facute au avut la baza acte dezinteresate de voluntariat din partea platitorilor, care nu au fost cunoscute de beneficiar.

Procurorii îi acuză pe mercenarii lui Horațiu Potra că pregăteau ”acțiuni violente care să împiedice exercitarea puterii de stat de către autoritățile democratice” / Ce rol a avut întâlnirea lui Călin Georgescu cu Potra și Eugen Sechila de la ferma de călărie din Ciolpani

Procurorii Parchetului General îi acuză pe mercenarii lui Horațiu Potra că pregăteau ”acțiuni violente care să împiedice exercitarea puterii de stat de către autoritățile democratice”, ca urmare a unei înțelegeri între Călin Georgescu, Potra și Eugen Sechila la o fermă de călărie din Ciolpani, potrivit referatului parchetului. Procurorii susțin că deplasarea mercenarilor spre București din 7-8 decembrie 2024, când au fost opriți și reținuți de poliție, a fost doar pregătirea unor alte acțiuni similare.

”Periculozitatea acțiunilor care se pregăteau derivă în primul rând din calitatea de mercenari a participantilor, organizarea lor strict ierarhică și din loialitatea absolută față de liderul lor, Horațiu Potra. Având, la acel moment, sub comanda sa directă peste 290 de mercenari activi în Congo, acesta operează după structuri specifice grupărilor paramilitare, unde disciplina, subordonarea și execuția rapidă a ordinelor sunt esențiale. Cei 20 de mercenari care l-au însoțit în această acțiune nu sunt simpli luptători, ci nucleul său de elită – cei mai apropiați și de încredere oameni ai săi aflati în România în acel moment, cu o vastă experiență în misiuni de destabilizare, lupte urbane și utilizarea armelor letale și explozibililor”, arată procurorii înr eferatul consultat de G4Media.

Reamintim că procurorii au făcut miercuri zeci de percheziții la angajații lui Potra și la locuințele acestora. Horațiu Potra nu a fost găsit acasă.

Cele mai relevante fragmente din rechizitoriul procurorilor:

Modul ulterior de derulare a evenimentelor indică faptul că evenimentele din 7-8 decembrie 2024 erau doar avanpostul unor acțiuni paramilitare premeditate, gruparea coordonată de H.Potra fiind pregătită, atât din punct de vedere tactic, cât și la nivel declarativ pentru generarea unor acțiuni violente, cu scopul împiedicării exercitării puterii de stat de către autoritățile democratice, generând un risc iminent pentru securitatea naţională.

În data de 27.02.2025, s-au efectuat un număr de 47 de percheziții domiciliare la locuințele folosite de H.Potra si apropiații acestuia, ocazie cu care a fost descoperit un veritabil arsenal militar – 10 grenade defensive militare, 19 grenade ofensive militare, un lansator de grenadă, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe (muniție de diferite calibre), 4 bucăți de materiale explozive, dintre care două având 400 de grame fiecare, iar celelalte două având 150 de grame fiecare, precum și importante sume de bani – aproximativ 3,5 milioane de dolari și 27 de kilograme de aur.

Folosirea mercenarilor in astfel de situatii prezinta un risc major deoarece sunt instruiți pentru operațiuni de destabilizare și tactici de gherilă. Spre deosebire de manifestanții obișnuiți, acești indivizi au capacitatea și voința de a utiliza forța letală pentru a-și atinge obiectivele.

Caracteristicile-cheie ale grupului includ experiență în zone de conflict, având în vedere că mercenarii au efectuat activități în Congo, un teatru de război caracterizat prin confruntări violente, utilizarea explozibililor și tactici de război urban. Aceștia sunt specializați în utilizarea tehnicilor de diversiune, ceea ce înseamnă că, în loc de un protest spontan, grupul poate aplica tactici de infiltrare, provocare a forțelor de ordine și manipulare a mulțimii. Lipsa constrângerilor morale face ca aceștia să fie ghidați exclusiv de interese financiare și strategice, ceea ce îi transformă într-un factor de instabilitate extrem de periculos. De asemenea, capacitatea lor de coordonare și atac strategic le permite să folosească arme albe si materiale pirotehnice de tipul celor găsite asupra lor nu doar pentru efectul lor de panică, ci și pentru a provoca distrugeri controlate, a dezorganiza intervenția forțelor de ordine și a destabiliza infrastructura critică. Prin plasarea strategică a dispozitivelor pirotehnice și utilizarea tacticilor de luptă urbană, aceștia ar fi putut crea un climat de teroare, forțând autoritățile să reacționeze într-un mod care să alimenteze și mai mult haosul și nemulțumirea publică.

Totodată, periculozitatea acțiunilor care se pregăteau derivă în primul rând din calitatea de mercenari a participantilor, organizarea lor strict ierarhică și din loialitatea absolută față de liderul lor, Horațiu Potra. Având, la acel moment, sub comanda sa directă peste 290 de mercenari activi în Congo, acesta operează după structuri specifice grupărilor paramilitare, unde disciplina, subordonarea și execuția rapidă a ordinelor sunt esențiale. Cei 20 de mercenari care l-au însoțit în această acțiune nu sunt simpli luptători, ci nucleul său de elită – cei mai apropiați și de încredere oameni ai săi aflati în România în acel moment, cu o vastă experiență în misiuni de destabilizare, lupte urbane și utilizarea armelor letale și explozibililor. Acești indivizi acționează organizat, conform unor planuri strategice bine puse la punct, având capacitatea de a executa atacuri coordonate și de a adapta rapid tacticile în funcție de reacția forțelor de ordine.

În dimineața zilei de 07.12.2024, între orele 10:51 – 12:01, pe raza localității Ciolpani (jud Ilfov) – în incinta Centrului de echitație Jbara Horses, a avut loc o întâlnire în condiții de clandestinitate, la care au participat Horațiu Potra, Georgescu Călin, Eugen Ionuț SECHILA și încă două persoane, respectiv: șoferul și bodyguard-ul lui Georgescu Călin: Vornicu Alexandru Ștefan și Burcea Marin.

În ceea ce-l privește pe Ionuț Sechila, de remarcat că acesta acesta își exprimase încă din anul 2020 disponibilitatea de a recurge la acțiuni radicale care să vizeze suprimarea vieții unor reprezentanți ai autorităților statului: ”….io în anarhismul meu… îi aștept la cotitură, că io știu că gloanțele chiar omoară oamenii, știi…gloanțele trec prin ziduri, trec prin materie dură…, și la urma urmei, mi se fâlfâie frate”.

Pe fondul preconizatei întâlniri, la data de 04.12.2024, Călin Georgescu l-a contactat telefonic pe Ionuț Sechila, căruia i-a relatat despre existența unui plan pe care i-l va transmite când se vor întâlni, susținând că ”îi va prinde ca într-o menghină pe cei care agresează familia” și menționând că ”după aceea îi setez eu”.

În referire la Romeo Mihai Anechitei, membru în dispozitivul de protecție al candidatului, s-a stabilit că, în cursul zilei de 05.12.2024, a diseminat unor cadre MAI, un mesaj text cu conținut alarmist potrivit căruia exponenți ai clanurilor interlope ar fi primit arme de foc, acestora garantându-li-se exonerarea de răspundere penală, iar în eventualitatea în care ar fi identificați/reținuți de către forțele de ordine, ar fi fost instruiți să afirme că ar fi fost plătiți de echipa candidatului la alegerile prezidențiale. Prin prisma faptului că demersul survenea diseminării pe rețelele de socializare a altor mesaje alarmiste, care făceau referire la faptul că autoritățile ar urmări uciderea unor participanți la proteste, pentru a justifica decretarea stării de urgență, apreciem că mesajul lui Romeo Mihai Anechitei inocula faptul că interlopii ar fi fost înarmați de autorități, urmărind astfel decredibilizarea instituțiilor statului român și crearea unui sentiment de teamă în rândul populației.

Totodată, s-a mai stabilit că la data de 07.12.2024, după consumarea întâlnirii de la Ciolpani, candidatul l-a apelat la ora 12.29 pe numitul Dan Ciprian Grăjdeanu, liderul organizației radical-naționaliste Frăția Ortodoxă, apropiat de-al lui Eugen Ionuț Sechila, căruia i-a menționat că, în cursul zilei următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret, încheind apelul prin sintagmă „VIAȚA SAU ȚARA”.

Momentul întâlnirii dintre Horațiu Potra, Sechila Eugen Ionuț, Georgescu Călin, Vornicu Alexandru Ștefan și Burcea Marin la centrul de echitație deținut de Dumitru Alexandrina și Jbara Mohamed pe raza com. Ciolpani, jud. Ilfov prezinta o importanta deosebită în contextul în care acesta are loc imediat după reîntoarcerea lui Horațiu Potra în România.

Probele administrate dovedesc că Calin Georgescu a acționat ca un lider strategic al întâlnirii, fiind cel care a inițiat contactul și a reunit participanții într-un cadru controlat. Telefonul primit în dimineata zilei de 07.12.2024 de proprietarul fermei și sosirea treptată a partcipanților sugerează o organizare atentă, menită să evite suspiciuni și să asigure un mediu izolat, ferit de ochii publicului.

La ferma din Ciolpani, participanții menționați anterior au avut o discuție în condiții de confidențialitate, lucru confirmat de probele de la dosar, participanții fiind foarte preocupați de anularea alegerilor prezidențiale. Discuțiile au fost conduse de Călin Georgescu, el fiind și cel care i-a chemat în acea locație pe Horațiu Potra, Ionuț Sechila și celelalte persoane din anturajul acestora. De altfel, dacă Călin Georgescu era un obișnuit al locului, ceilalți se deplasau pentru prima oară în respectiva locație. Prin atitudinea sa dominantă, el a stabilit regulile interacțiunii, a impus tăcerea în fața personalului fermei și a dictat desfășurarea evenimentului, demonstrând o autoritate incontestabilă asupra celorlalți participanți.

Contextul în care a avut loc întâlnirea, respectiv în ziua următoare anulării alegerilor pentru Presedinția României, evenimentele care s-au succedat după această întâlnire conduc în mod clar la concluzia că a fost pus în discuție un plan bine structurat, care a început să fie implementat imediat după reuniune. Secvența logică a acțiunilor și corelarea acestora cu discuțiile purtate au vizat stabilirea unor direcții obiective precise. Rapiditatea și coerența cu care s-au desfășurat evenimentele ulterioare demonstrează că participanți au urmărit punerea în aplicare a unor decizii strategice, planificate minuțios.

Prin organizarea ei într-un cadru privat, cu participanți atent selectați și un grad ridicat de secretomanie, Călin Georgescu a demonstrat o strategie calculată pentru a influența și deciziile și a coordona acțiunile celor prezenți. Ulterior, acțiunile lui H.Potra și declarațiile publice ale lui C.Georgescu sugerează că această întâlnire a fost o etapă pregătitoare pentru evenimente destabilizatoare menite să creeze haos și nesiguranță, afectând astfel procesul democratic.

Bogdan Peșchir, acuzat de procurori că a finanțat campania pe Tiktok a lui Călin Georgescu în care au fost implicați trolii ruși

Afaceristul cu criptomonede Bogdan Peșchir este acuzat de procurorii Parchetului General că a finanțat campania pe Tiktok a candidatului Călin Georgescu, potrivit referatului de arestare preventivă a membrilor grupării Potra, consultat de G4Media. Procurorii susțin că Peșchir a finanțat o campanie în care s-au implicat trolii ruși. Mai mult, Parchetul General susține că Georgescu știa de susținerea financiară a lui Peșchir.

Bogdan Peschir a fost principalul finanțator al unei campanii complexe de influențare desfășurate pe platforma TikTok. El a utilizat contul său de TikTok, identificat sub denumirea „bogpr”, pentru a dona o sumă totală de peste un milion de euro, destinată promovării lui Călin Georgescu. O tranșă semnificativă, în valoare de 381.000 dolari, a fost plătită direct către platforma TikTok, în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie 2024. Această plată a fost confirmată oficial de reprezentanții TikTok, în cadrul unei discuții cu autoritățile române, desfășurate la data de 28 noiembrie 2024, arată procurorii într-un referat. Bogdan Peschir a recunoscut ulterior efectuarea acestei plăți, destinată conturilor implicate în campania de promovare a lui Georgescu.

Fondurile alocate de Bogdan Peschir au fost utilizate pentru implementarea unei strategii online complexe, care a inclus activități de influențare masivă pe TikTok. Campania a fost desfășurată prin intermediul a 20.321 de conturi, create în perioada 2022-2023, care au generat peste 2,1 milioane de comentarii suspecte, începând cu data de 23 noiembrie 2024, toate având caracter de susținere a candidaturii lui Călin Georgescu.

Trolii au ”adrese electronice” (IP-uri) localizate în Turcia și au utilizat servicii de email din Rusia pentru a crea peste 20.000 de conturi pe platforma Tiktok. Aceste peste 20.000 de conturi au postat pe Tiktok peste 2,1 milioane de comentarii începând cu data de 23 noiembrie 2024, adică în preziua votului la turul 1, care îl promovau pe candidatul la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

E vorba de un număr uriaș de comentarii al căror scop a fost promovarea lui Călin Georgescu. Algoritmul Tiktok permite creșterea vizibilității unui cont (în speță – Călin Georgescu) dacă acest cont este promovat printr-un număr mare de comentarii care conțin un tag la acel cont.

Care este legătura dintre această fermă de troli și Rusia? Pentru crearea conturilor din rețea au fost utilizate adrese de email de la furnizori de servicii de email din Rusia (rambler.ru). De asemenea, pentru crearea numărului de 20.321 de conturi Tiktok au fost create tot 20.321 de conturi de email necesare cu ajutorul unui algoritm automatizat. Astfel, algortimul folosea șabloanele „ushakov.” sau „aleksandrov.”, urmate de o combinație aleatorie de 5 caractere (cifre și litere).

Cele peste 20.000 de adrese de email au fost create automat de ferma de troli pe modelul ushakov.5ow8e@rambler.ru, ushakov.6pr0q@rambler.ru, ushakov.7gei1@rambler.ru sau aleksandrov.27o0l@rambler.ru.

O componentă esențială a campaniei finanțate de Bogdan Peschir a fost plata influencerilor pentru susținerea candidatului Călin Georgescu. Fiecare influencer a primit 390 de lei pentru atragerea a 20.000 de utilizatori, iar procesul de recrutare s-a realizat prin intermediul platformei FameUp, specializată în monitorizarea activităților de promovare online. Influențatorii erau contactați prin e-mail și primeau câte 1.000 de euro pentru distribuirea videoclipurilor de susținere, potrivit referatului procurorilor.

În plus, procurorii au identificatat o rețea suplimentară de 25.000 de conturi TikTok, care a devenit extrem de activă cu două săptămâni înainte de alegeri, susținând intens campania lui Georgescu. Până la data de 21 noiembrie 2024, videoclipurile care promovau candidatura acestuia au înregistrat sute de milioane de vizualizări, atingând un vârf pe 25 noiembrie 2024. Concomitent, au fost raportate 85.000 de atacuri cibernetice, provenite din 33 de țări, care au vizat integritatea sistemelor informatice de suport electoral.

Rețeaua de conturi false utilizată în campania finanțată de Bogdan Peschir este legată de compania Social Freak Ltd, înregistrată în Marea Britanie. Compania oferă servicii de social media marketing prin intermediul platformei socialcrow.co, administrată de cetățeanul britanic Luke John Askew, care controlează și alte proiecte online, precum ipflare.io, scam-finder.net, social-fox.com și ratingksociety.com. În august 2023, pe website-ul socialcrow.co a fost listat numărul de telefon +1-251-219-9639, asociat ulterior companiei NEXISITES, înregistrată la aceeași adresă ca și Social Freak Ltd, arată referatul procurorilor.

Platforma socialcrow.co oferă servicii pentru TikTok, inclusiv vânzarea de urmăritori (TikTok Followers), vizualizări (TikTok Views) și comentarii personalizate (Custom Comments). Pentru achiziționarea comentariilor, clientul introduce link-ul videoclipului și mesajele dorite, tariful pentru 10 comentarii personalizate fiind de 6 euro, plata realizându-se prin card bancar sau criptomonedă. Comentariile apar instantaneu, fără a genera vizualizări suplimentare.

Din punct de vedere tehnic, cele 15 adrese IP localizate în Turcia au fost folosite frecvent pentru administrarea conturilor implicate în campanie.

”Un element important îl reprezintă cunoașterea de către Georgescu Călin și de către persoanele apropiate care coordonau campania electorală a acestuia, a intenției lui Bogdan Peșchir de a contribui la finanțarea campaniei sale electorale în acest mod, relevante fiind conversațiile purtate pe rețelele de socializare între aceștia”, mai arată referatul Parchetului General.