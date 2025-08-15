Nouă ţări din Regiunea Dunării se alătură unei iniţiative pentru monitorizarea şi conservarea sturionilor

O iniţiativă transfrontalieră denumită „MonStur in the Danube”, pentru monitorizarea şi conservarea speciilor de sturioni, debutează în nouă ţări, a declarat WWF Bulgaria, confo Agerpres.

La acest proiect, cu durata de trei ani, participă ministere, universităţi, organizaţii neguvernamentale şi institute de cercetare din Croaţia, România, Austria, Ungaria, Slovacia, Serbia, Ucraina, Moldova şi Bulgaria.

Sturionii sunt peşti migratori care datează din perioada dinozaurilor şi care, în prezent, se numără printre cele mai ameninţate specii de pe planetă din cauza pierderii habitatului, a blocării rutelor migratorii de către baraje, diguri şi centrale hidroelectrice, a pescuitului excesiv, a poluării apelor şi a hibridizării.

Două dintre cele şase specii de sturioni din Dunăre au dispărut deja, a declarat WWF Bulgaria.

„MonStur in the Danube” abordează această situaţie urgentă prin: crearea unui sistem comun de monitorizare a sturionilor, care să armonizeze metodologiile şi să creeze baze de date comune pentru populaţii şi habitate în toate ţările; cartografierea habitatelor esenţiale şi a coridoarelor de migraţie, din Germania până la Marea Neagră; testarea unor tehnici comune, cum ar fi eşantionarea eDNA şi telemetria, pentru monitorizarea stării populaţiilor de sturioni; furnizarea de date ştiinţifice şi recomandări comune factorilor de decizie naţionali şi europeni; sensibilizarea comunităţilor şi autorităţilor locale în cadrul demersurilor de protejare a sturionilor.

Stoyan Mihov, expert-şef în cadrul WWF, a declarat că acest proiect transmite un mesaj clar: pentru a conserva sturionii pentru generaţiile viitoare, ţările din Regiunea Dunării care împărtăşesc ultimele habitate de sturioni rămase trebuie, de asemenea, să împărtăşească şi eforturile de conservare şi informaţiile pe care le deţin despre acestea.

Beate Striebel, coordonatoarea iniţiativei WWF pentru sturioni, a declarat într-un comunicat de presă, că sturionii nu ţin cont de graniţele naţionale, de care nici eforturile ţărilor de a-i proteja nu ar trebui să ţină cont. „Această iniţiativă comună de monitorizare reprezintă un pas esenţial către o mai bună protecţie. Prin generarea de date fiabile la nivelul întregului bazin, putem oferi factorilor de decizie naţionali şi europeni dovezile ştiinţifice şi recomandările comune de care au nevoie pentru a lua măsuri semnificative”, a subliniat ea.

La sfârşitul lunii iulie, WWF Bulgaria şi partenerii săi au eliberat în Dunăre, lângă Belene, în Bulgaria, aproape 6.500 de peşti din specia nisetru, aflată în pericol critic de dispariţie.

