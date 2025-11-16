Imaginea președintelui Senatului Universității de Științe Agricole din Cluj, folosită într-o campanie de phishing / El ar vinde un medicament, ”Uricystin” / ”Nu recomand acest produs, nu sunt implicat în nicio campanie de vânzare”

Profesorul clujean Dan Vodnar, președinte al Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, a căzut victimă unei campanii false de promovare a unui produs „miraculos”, o practică tot mai des întâlnită pe internet, anunță Cluj24.

Dan Vodnar a avertizat public asupra unui interviu fals care circulă online și în care îi sunt folosite ilegal numele și fotografia, dar în care apar și declarații inventate pentru a promova un produs numit „Uricystin”. Cadrul universitar spune că nu are nicio legătură cu materialul și că situația a fost raportată autorităților.

„Am aflat de curând că circulă în online un interviu fals în care îmi sunt folosite numele, fotografia și declarații pe care nu le-am făcut niciodată”, spune profesorul Dan Vodnar.

Acesta subliniază că materialul este complet fals și că nu are nicio implicare în promovarea produsului. „Nu recomand acest produs, nu sunt implicat în nicio campanie de vânzare și nu există niciun fundament real în afirmațiile care mi-au fost atribuite”, a spus el.

Profesorul atrage atenția că site-ul care a publicat așa-zisul interviu, lift-track.top, folosește ilegal inclusiv sigla Ministerului Sănătății. „Totul este o tentativă de manipulare și de colectare frauduloasă a datelor personale. Vă rog să fiți vigilenți și să nu completați formulare sau să oferiți date personale pe site-uri suspecte”, a mai transmis el.

Dan Vodnar este profesor la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, specializat în gastronomie moleculară și biotehnologii alimentare, iar în prezent ocupă funcția de președinte al Senatului USAMV Cluj-Napoca.

A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 2025, la Secția de Științe Agricole și Silvice. Tot în acest an a primit și titlul Doctor Honoris Causa de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, ca recunoaștere a contribuțiilor sale academice.

În cercetare, Dan Vodnar este unul dintre cei mai citați oameni de știință. Se află în top 2% la nivel global în domeniul științei alimentelor, conform unui clasament realizat de Universitatea Stanford.