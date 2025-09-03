Atenţie la e-mailuri suspecte şi ataşamente periculoase care par a proveni de la organizaţii sau companii cunoscute, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizaţii oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil, transmite News.ro.

Potrivit DNSC, mesajele conţin de cele mai multe ori inclusiv ataşamente maliţioase (ex. fişiere Word, PDF sau arhive), care, odată deschise, pot instala ransomware şi pot cripta datele de pe dispozitiv folosind mecanisme precum BitLocker, blocând astfel accesul la informaţii.

”În unele cazuri, mesajele par a proveni de la surse legitime, precum o asociaţie, un coleg sau un partener, şi pot pretinde existenţa unor datorii, solicită plata unor servicii fictive sau cer informaţii personale ori financiare, iar deschiderea fişierelor duce la compromiterea completă a sistemului”, au transmis specialiştii.

Aceştia recomandă: