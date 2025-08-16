G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Declaraţie comună a ţărilor nordice şi baltice: ”Nicio decizie privind Ucraina fără…

state baltice, lituania, letonia, estonia, marea baltica, nordul-estul europei, tari baltice, harta, belarus
Sursa foto: © Michele Ursi | Dreamstime.com

Declaraţie comună a ţărilor nordice şi baltice: ”Nicio decizie privind Ucraina fără Ucraina”

Articole16 Aug 0 comentarii

Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis o declaraţie comună în care şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că „nu trebuie luate decizii privind Ucraina fără Ucraina şi nici decizii privind Europa fără Europa”, relatează CNN, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Pentru a ajunge la o pace justă şi durabilă, următorul pas trebuie făcut împreună cu Ucraina. Numai Ucraina poate lua decizii cu privire la viitorul său”, se arată în declaraţia Nordic-Baltic Eight.

Cele opt ţări sunt Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia şi Suedia.

„Experienţa a demonstrat că (preşedintele rus Vladimir) Putin nu este de încredere. În ultimă instanţă, Rusia este responsabilă pentru încetarea încălcărilor flagrante ale dreptului internaţional. Agresiunea şi ambiţiile imperialiste ale Rusiei sunt cauzele profunde ale acestui război.”

În declaraţie sunt salutate discuţiile dintre preşedintele Donald Trump şi oficialii europeni privind garanţiile de securitate pentru Ucraina, afirmându-se că „nu trebuie impuse restricţii asupra forţelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu alte ţări” şi că „Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la UE şi NATO”.

Liderii s-au angajat să continue înarmarea Ucrainei şi consolidarea apărării Europei, avertizând în acelaşi timp că vor continua să întărească sancţiunile şi măsurile economice „atât timp cât Rusia va continua să ucidă”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministra de Externe anunță că Nicușor Dan va participa la Coaliția de Voință, a țărilor care vor să ajute Ucraina, organizată la Washington, în prezența lui Zelenski și Trump

Articole16 Aug
0 comentarii

Putin, întors în Rusia de la întâlnirea cu Trump: ”Vizita a fost oportună și foarte utilă / Conversația a fost foarte sinceră și substanțială, ne apropie de deciziile necesare”

Articole16 Aug • 243 vizualizări
0 comentarii

Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheţa linia frontului în Herson şi Zaporojie, dacă primeşte regiunea Doneţk (surse Financial Times)

Articole16 Aug • 1.124 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.