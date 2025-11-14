BERD acordă un împrumut de 22 de milioane de euro unei companii energetice ucrainene, cu alte finanţări aflate în pregătire

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a anunţat joi că acordă un împrumut de 22,3 milioane de euro companiei ucrainene Power One, ca parte a unui pachet mai amplu de finanţări, semnalând sprijinul continuu pentru sectorul energetic în pofida unui scandal de corupţie, transmite Reuters, transmite News.ro.

Fondurile vor fi utilizate pentru construirea unor noi centrale pe bază de motoare pe gaz şi pentru sisteme de stocare a energiei în baterii, a precizat instituţia.

Ancheta privind un presupus caz de corupţie de 100 de milioane de dolari în domeniul energiei nucleare a alimentat nemulţumirea faţă de guvernul de la Kiev, care se bazează pe finanţare externă de la începutul invaziei ruse din 2022.

Acuzaţiile vizează tentative de a controla achiziţiile la agenţia nucleară Energoatom şi alte întreprinderi de stat neidentificate. BERD nu a mai finanţat Energoatom din 2019, după ce un împrumut de 300 de milioane de euro din 2013 a fost integral utilizat.

Noul împrumut face parte din finanţări totale de aproximativ 1 miliard de euro acordate anul acesta pentru sprijinirea reconstrucţiei sectorului energetic ucrainean şi consolidarea rezilienţei energetice. Ucraina încearcă să îşi descentralizeze producţia de energie, investind în surse solare, eoliene şi turbine modulare pe gaz.

Atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice s-au intensificat în octombrie, iar BERD estimează că ţara a pierdut aproximativ 9.000 de megawaţi de capacitate de producţie şi 90% din producţia flexibilă de la începutul războiului, ceea ce amplifică presiunile economice şi conduce la întreruperi regulate ale alimentării.

BERD, cel mai mare investitor instituţional din Ucraina, a alocat peste 8,5 miliarde de euro de la invazie până în prezent şi intenţionează să semneze încă două acorduri ”majore” până la finalul anului. Instituţia finanţează în principal companii din sectorul privat prin împrumuturi, investiţii de capital şi garanţii.