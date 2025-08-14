Vlad Gheorghe: În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis – 4,7 milioane lei

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe anunţă, joi seară, că, după ce anul trecut a depus la ANAF Sibiu o solicitare prin care cerea instituţiei executarea silită a fostului preşedinte Klaus Iohannis, pentru recuperarea unor bani pe care acesta i-a obţinut din închirierea unui imobil în Sibiu, spaţiu pe care familia Iohannis l-a deţinut ilegal, ANAF a început executarea silită a fostului şef al statului. ”În baza plângerii mele ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis”, afirmă Vlad Gheorghe, subliniind că este vorba despre o sumă de 4,7 milioane de lei, transmite News.ro.

”Anul trecut depuneam la ANAF Sibiu cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român. Pierduse procesul care stabilea că a beneficiat ilegal de una dintre multele sale case. Deci ne datora banii obţinuţi ilegal din chirie, plus penalităţi. Cum nimeni nu făcea nimic să recupereze prejudiciul… am început eu demersurile. Apoi, 6 luni mai târziu, am revenit şi am cerut ANAF să îşi facă treaba pentru că nu mişcau nimic. Este încă un exemplu că plângerile şi acţiunile juridice au finalitate până la urmă. Că niciodată nu e inutil să îţi ceri drepturile sau să sesizezi o nedreptate, oricât de greoi ar părea demersul. Şi e încă o dovadă că noi, românii, ne găsim dreptatea până la urmă chiar dacă muncim prea mult pentru ea”, a scris Vlad Gheorghe, joi seară, pe Facebook.

El a anunţat că va solicita în continuare ANAF executarea caselor lui Klaus Iohannis.

”Voi continua să lupt pentru ca şi alţi beneficiari nelegitimi ai resurselor statului să plătească prejudiciile cauzate. Azi avem o victorie, dar lupta continuă!”, notează Vlad Gheorghe.

În luna mai a anului trecut, Vlad Gheorghe anunţa că a solicitat ANAF Sibiu executarea silită a familiei Iohannis pentru sumele pe care soţii Iohannis le-au încasat de pe urma unui imobil deţinut ilegal, timp de mai mulţi ani, şi pe care aceştia l-au închiriat.

”De 8 ani, statul român ar trebui să facă un singur lucru – #ia_lebanii soţilor Iohannis, dar asta încă nu se întâmplă. De ce? Dacă orice român simplu ar fi datornic la stat cum e Iohannis Klaus Werner, ar dura 8 ani executarea silită? Ştim toţi răspunsul la întrebarea asta şi totuşi nimic nu se schimbă. ANAF ridică din umeri, zice că n-are ce să facă pentru că soţii Iohannis întârzie intenţionat plata datoriei. Pe scurt, cele 6 case ale preşedintelui Iohannis «luate din meditaţii» au rămas doar 5 în urma unei decizii judecătoreşti definitive în 2015. Deja din 2016, soţii Iohannis nu mai sunt proprietarii unui spaţiu comercial din Sibiu, care ar trebui să revină statului român, başca 260.000 de euro pe care cei doi soţi i-au câştigat din chirii încasate fără drept pentru acel imobil”, scria Vlad Gheorghe, anunţând demersurile sale pe lângă Agenţia de Administrare Fiscală.