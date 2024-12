UPDATE Fotografii care arată că Georgescu îl cunoștea pe Horațiu Potra / Călin Georgescu, duminică la Realitatea TV: ”Nu l-am întâlnit, n-am de ce să spun lucrul ăsta” / Luni: ”Aveam nevoie de gărzi de corp” / ”Nu e în cercul meu de apropiați”

Georgescu recunoaște că îl cunoaște pe Horațiu Potra, după ce inițial a negat.

UPDATE:

Eugen Sechila a declarat la realitatea TV că fotografiile sunt din urmă cu 4 ani.

”Această fotografie a fost făcută acum vreo 4 ani din câte îmi amintesc. Am avut mai multe întâlniri consecutive, una la mine acasă și a doua pe care din câte îmi amintesc, la solicitarea lui Horațiu Potra, am avut-o la Mariott. A fost o întâlnire… s-a discutat despre o eventuală pază și protecție”, a spus Sechila la Realitatea TV.

Nu a putut preciza de ce ar fi avut nevoie de protecție Călin Georgescu, în urmă cu 4 ani.

Georgescu a intervenit și l-a completat pe Sechila: ”De atunci erau lucrurile destul de avansate pentru ceea ce voiam să fac. Am avut foarte multe oferte, am ales în urmă cu 3 luni de zile, practic de când a început campania”

Articolul inițial:

Duminică seară, la Realitatea TV, Călin Georgescu a spus că știe de Potra, dar nu l-a cunoscut. Luni seară a admis că s-a întâlnit cu el.

Duminică, la Realitatea TV, întrebat dacă are vreo legătură cu acesta și dacă l-a chemat în Capitală, Călin Georgescu a răspuns: „Am auzit şi eu, sigur că da. Nici vorbă, nu. Nu există aşa ceva. (…) Ştiu de el, evident, ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră”.

După ce prezentatoarea TV a insistat pe subiect, Georgescu a spus „nu l-am întâlnit, n-am de ce să spun lucrul ăsta, ştiu şi eu cum a auzit toată lumea”, a mai spus Călin Georgescu.

Luni seară, Călin Georgescu a admis că s-a văzut cu Horațiu Potra. ”Eu ca și persoană publică m-am văzut cu foarte mulți oameni. Aveam nevoie de gărzi de corp. Nu e în cercul meu de apropiați. Sunt imagini de acum 2 ani, de acum 3 ani. 100% nu sunt de acum. În momentul în care le-am văzut, pot să-mi aduc vag aminte de ele”, a spus Georgescu la Realitatea TV.

Întrebat dacă a fost la ferma de cai a cetățeanului sirian, Georgescu a admis că merge des acolo.

„Dacă este vorba de asta, am filmat la călărie. Destul de des mă duc acolo. Am fost recent, mă duc curent, dar nu înseamnă că am avut întâlnirile despre care se spune în spațiul public. Se știe că am încredere în oamenii mei militari în Legiunea Străină. Dar domnul Potra nu îmi e apropiat, de ce ar fi trebuit să spun ceva despre cineva (care nu îi e apropiat, n.red.)”, a mai spus el.