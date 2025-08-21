G4Media.ro
Ministrul Daniel David, despre tăierile din Educație: Impactul real este că nu…

Foto: Gov.ro

Ministrul Daniel David, despre tăierile din Educație: Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde de lei și putem încheia anul 2025

Articole21 Aug 1 comentariu
Ministrul Educației a spus despre măsurile fiscale din Educație luate prin legea nr. 141/2025 că „impactul real este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde de lei și putem încheia anul”. Ministrul Daniel David a răspuns astfel unei întrebări în cadrul unui podcast difuzat, joi, 21 august.

„Impactul real pe acest an este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde și putem încheia anul”, a spus ministrul Educației întrebat dacă s-au făcut calcule și dacă ministerul știe care este impactul măsurilor luate în Educație, care au bulversat sistemul cu mai puțin de o lună înainte de începerea anului școlar 2025.

Ministrul a mai precizat că unele măsuri sunt temporare, altele nu, dar nu a precizat care sunt cele permanente.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Sunt profesori din preuniversitar care si-au pierdut posturile dupa ce s-au marit normele (de la 16/18 la 20 de ore) pentru ca David sa raporteze mandru ca a economisit 2 miliarde de lei din bugetul si asa minuscul al educatiei…
    De normele din invatamantul universitar, de 4-6 ore pe saptamana (!!!), David nu s-a atins, ca-s colegii lui.
    Pensionarii speciali si pilele de partid sunt si ei bine-mersi!

