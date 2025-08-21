Ministrul Daniel David, despre tăierile din Educație: Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde de lei și putem încheia anul 2025

Ministrul Educației a spus despre măsurile fiscale din Educație luate prin legea nr. 141/2025 că „impactul real este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde de lei și putem încheia anul”. Ministrul Daniel David a răspuns astfel unei întrebări în cadrul unui podcast difuzat, joi, 21 august.

„Impactul real pe acest an este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde și putem încheia anul”, a spus ministrul Educației întrebat dacă s-au făcut calcule și dacă ministerul știe care este impactul măsurilor luate în Educație, care au bulversat sistemul cu mai puțin de o lună înainte de începerea anului școlar 2025.

Ministrul a mai precizat că unele măsuri sunt temporare, altele nu, dar nu a precizat care sunt cele permanente.