Ministrul Daniel David, despre tăierile din Educație: Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde de lei și putem încheia anul 2025
Ministrul Educației a spus despre măsurile fiscale din Educație luate prin legea nr. 141/2025 că „impactul real este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde de lei și putem încheia anul”. Ministrul Daniel David a răspuns astfel unei întrebări în cadrul unui podcast difuzat, joi, 21 august.
- Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept Legea Bolojan, a intrat în vigoare, după publicarea în Monitorul Oficial vineri noaptea, pe 25 iulie 2025.
- Profesorii protestează în fața Ministerului de 14 zile, nemulțumiți de creșterea normei didactice și cer demisia ministrului Educației și au declanșat un referendum pentru boicotarea începerii anului școlar pe data de 8 septembrie în toate școlile publice din țară
„Impactul real pe acest an este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde și putem încheia anul”, a spus ministrul Educației întrebat dacă s-au făcut calcule și dacă ministerul știe care este impactul măsurilor luate în Educație, care au bulversat sistemul cu mai puțin de o lună înainte de începerea anului școlar 2025.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Ministrul a mai precizat că unele măsuri sunt temporare, altele nu, dar nu a precizat care sunt cele permanente.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.