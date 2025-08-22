Percheziţie a FBI la locuinţa lui John Bolton, fost consilier de securitate națională în primul mandat al lui Donald Trump (New York Post)

Agenţi ai Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite au percheziţionat vineri dimineaţă locuinţa lui John Bolton, fost consilier de securitate naţională în primul mandat al preşedintelui Donald Trump şi devenit un critic al acestuia, a relatat vineri publicaţia New York Post, citând un oficial din administraţia Trump, transmite agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.

Percheziţia a început la ora locală 07.00 la locuinţa din Maryland a lui Bolton, în cadrul unei anchete de securitate naţională dispuse de directorul FBI, Kash Patel, a indicat o sursă pusă la curent cu situaţia.

‘NIMENI nu este mai presus de lege! Agenţi FBI în misiune’, a scris Patel pe reţeaua socială X, fără a-l menţiona pe Bolton, puţin după ora 07.00, într-o postare redistribuită de un purtător de cuvânt al Casei Albe.

John Bolton a fost ambasador al SUA la Naţiunile Unite şi ulterior consilier de securitate naţională al Casei Albe în primul mandat al lui Trump. Între timp, însă, el a devenit un critic al preşedintelui republican, numindu-l inapt pentru funcţie.

Preşedintele i-a retras anterior lui Bolton protecţia care îi era asigurată de Secret Service după ce Departamentul de Stat declarase că Iranul îi ameninţase viaţa.