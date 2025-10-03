G4Media.ro
Moscova a tăiat alimentarea cu apă caldă în Transnistria, iar la stațiile…

granita transnistria republica moldova alegeri parlamentare 2025
sursa foto: Cristian Andrei Leonte

Moscova a tăiat alimentarea cu apă caldă în Transnistria, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz, după înfrângerea umilitoare a comuniștilor și pro-rușilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie – Ziarul de Gardă

Articole3 Oct 0 comentarii

Deși Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, susținând că locuitorii nu vor simți schimbări, vineri, 3 octombrie, cetățenii regiunii transnistrene au avut de suferit în urma mai multor consecințe, conform portalului Zona de Securitate, citat de 

Potrivit portalului, vineri, 3 octombrie, au fost oprite centralele „Tirasteploenergo”:

  • de la ora 07:00 — în Dubăsari și Grigoriopol,
  • de la ora 13:00 — în Rîbnița, Tiraspol, satul Sucleia și raionul Slobozia.

Drept consecințe, alimentarea cu apă caldă pentru consumatorii conectați la rețeaua centralizată a fost întreruptă, iar stațiile de alimentare cu gaz metan au fost închise, transmite Zona de Securitate.

Cu doar o zi înainte, a fost introdus „regimul de economisire”, din cauza problemelor în livrările de gaz, plătit de Federația Rusă. Potrivit surselor Zona de Securitate, introducerea acestui regim este legată de întârzierea plăților pentru gaz. În prezent, livrările sunt asigurate printr-o schemă intermediată de Federația Rusă, care folosește o companie înregistrată în Dubai și firma MET din Ungaria, prin intermediul căreia gazul ajunge în final în regiunea transnistreană.

Citește articolul integral pe Ziarul de Gardă

Tags: , ,
