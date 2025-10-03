Moscova a tăiat alimentarea cu apă caldă în Transnistria, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz, după înfrângerea umilitoare a comuniștilor și pro-rușilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie – Ziarul de Gardă
Deși Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, susținând că locuitorii nu vor simți schimbări, vineri, 3 octombrie, cetățenii regiunii transnistrene au avut de suferit în urma mai multor consecințe, conform portalului Zona de Securitate, citat de
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Citește și: La graniță cu rușii. În satele-problemă din Transnistria, controlate de Chișinău (II) – Corespondență din Republica Moldova
Potrivit portalului, vineri, 3 octombrie, au fost oprite centralele „Tirasteploenergo”:
- de la ora 07:00 — în Dubăsari și Grigoriopol,
- de la ora 13:00 — în Rîbnița, Tiraspol, satul Sucleia și raionul Slobozia.
Drept consecințe, alimentarea cu apă caldă pentru consumatorii conectați la rețeaua centralizată a fost întreruptă, iar stațiile de alimentare cu gaz metan au fost închise, transmite Zona de Securitate.
Cu doar o zi înainte, a fost introdus „regimul de economisire”, din cauza problemelor în livrările de gaz, plătit de Federația Rusă. Potrivit surselor Zona de Securitate, introducerea acestui regim este legată de întârzierea plăților pentru gaz. În prezent, livrările sunt asigurate printr-o schemă intermediată de Federația Rusă, care folosește o companie înregistrată în Dubai și firma MET din Ungaria, prin intermediul căreia gazul ajunge în final în regiunea transnistreană.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.