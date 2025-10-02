The Kyiv Independent: Rusia va importa benzină din Asia, în condițiile în care aproape 40% din capacitatea de rafinare este oprită / Rusia vrea să legalizele o substanță chimică interzisă din cauza toxicității sale, pentru a crește cifra octanică a combustibililor

Rusia se pregătește să importe benzină din China și din alte țări asiatice pentru a compensa deficitul tot mai mare de combustibil pe plan intern, ca urmare a închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a relatat la 1 octombrie publicația proguvernamentală Kommersant, citată de The Kyiv Independent.

Măsura vine pe fondul unei serii de atacuri ucrainene cu drone și rachete care au perturbat grav operațiunile la rafinăriile rusești, o componentă cheie a economiei de război a Kremlinului. Unele instalații au fost nevoite să oprească producția pe termen nelimitat.

Potrivit sursei, Rusia ia în considerare importul de combustibil din China, Coreea de Sud și Singapore pentru a-și stabiliza piața internă.

Pentru a facilita importurile, se pare că guvernul rus intenționează să elimine taxele de import pentru combustibilul care intră prin anumite puncte de control din Extremul Orient. De asemenea, statul va subvenționa importatorii prin acoperirea diferenței dintre prețurile de pe piața mondială și prețurile interne mai mici ale carburanților, utilizând fonduri de la bugetul federal.

Rosneft, Independent Oil and Gas Company (NNK) și compania de stat Promsyrieimport vor putea furniza benzină din Asia, permițând expedierea a aproximativ 150 000 de tone de benzină pe lună din rafinăriile de petrol din Siberia către Rusia centrală.

De asemenea, se pare că Moscova intenționează să crească importurile de benzină din Belarus și să ridice interdicția privind monometilanilina, un aditiv care mărește cifra octanică și care este utilizat pentru a crește producția de combustibil în rafinării. Substanța chimică a fost interzisă în Rusia din 2016 din cauza toxicității sale și a riscurilor potențiale de cancer.

Într-un apel scris adresat prim-ministrului rus Mikhail Mishustin, viceprim-ministrul Alexander Novak a avertizat că riscul deteriorării în continuare a aprovizionării interne cu combustibil a Rusiei rămâne, în ciuda intervențiilor planificate de guvern, a raportat Kommersant, citând documentul.

Potrivit Financial Times, loviturile ucrainene au vizat cel puțin 16 din cele 38 de rafinării de petrol ale Rusiei începând din august 2025, împingând exporturile rusești de motorină la cel mai scăzut nivel din 2020.

Ucraina a îndemnat aliații occidentali să impună sancțiuni suplimentare asupra energiei rusești, argumentând că reducerea veniturilor din petrol ale Moscovei ar slăbi capacitatea acesteia de a finanța războiul.

Președintele american Donald Trump a presat în mod repetat UE să oprească importurile de energie rusească, afirmând că măsurile mai dure ale SUA depind de reducerea dependenței Europei de Moscova.