ANALIZĂ Resetarea MAGA zguduie armata americană

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a prezentat marți o viziune “anti-woke” pentru Departamentul de Război al Statelor Unite și a expus planul pentru o armată concentrată pe conflict, susținând că “ urgența tot mai mare” necesită o schimbare culturală împotriva “gunoaielor ideologice,” iar singura misiune a armatei este “să se pregătească pentru război și să se pregătească să-l câștige.” Hegseth și președintele Donald Trump s-au folosit de o rară adunare a celor mai înalți oficiali militari americani, organizată la Baza Quantico din Virginia a Corpului Infanteriștilor Marini, pentru a-și dezvălui concepția asupra unei resetări culturale și operaționale majore a armatei SUA.

O nouă viziune

În fața a sute de generali și amirali strânși la baza din Virginia, secretarul Hegseth a folosit evenimentul pentru a-și contura pe larg viziunea asupra Departamentului de Război, respingând politicile din era Biden și promovând, de exemplu, “cel mai înalt standard masculin” de fitness fizic pentru toate posturile de luptă.

“Bună dimineața și bine ați venit la Departamentul de Război, pentru că era Departamentului Apărării s-a încheiat,” a început Hegseth, un veteran de 45 de ani al Gărzii Naționale a Armatei și fost prezentator Fox News, care nu a stat în spatele pupitrului de pe scenă atunci când a vorbit. El s-a plimbat pe scenă, având în spate un uriaș drapel american, alături de steagurile ramurilor militare.

Pe parcursul discursului de 45 de minute, Hegseth a atacat în repetate rânduri ceea ce el a numit decenii de “degradare” în rândurile armatei, cauzată de programele de diversitate, standardele coborâte și conducerea politizată.

“Acesta este un moment de urgență, o urgență în creștere,” a adăugat el. “Dușmanii se adună. Amenințările cresc. Nu e timp de jocuri. Trebuie să fim pregătiți,” a spus el. “Acest moment urgent, desigur, necesită mai mulți soldați, mai multă muniție, mai multe drone, mai multe sisteme Patriot, mai multe submarine, mai multe bombardiere B-21. Necesită mai multă inovație, mai multă inteligență artificială în toate și cu un pas înaintea tuturor, mai multe efecte cibernetice, mai multă contracarare UAS (a sistemelor aeriene fără pilot), mai mult spațiu, mai multă viteză.”

Hegseth a declarat că vizează “gunoiul ideologic” care ar fi “infectat” departamentul. “Gata cu lunile identitare, birourile DEI (diversitate, echitate și incluziune), bărbații în rochii. Gata cu cultul schimbărilor climatice. Gata cu diviziunea, distragerea atenției sau iluziile de gen. Gata cu gunoaiele. Așa cum am mai spus și voi repeta: am terminat cu rahatul ăsta,” a spus el.

Secretarul Apărării, care de multă vreme critică participarea femeilor în unități de luptă, a anunțat în altă parte a discursului că doar “cel mai înalt standard masculin” de fitness fizic va fi acceptat pentru posturile de luptă.

“Când vine vorba de orice post care necesită forță fizică pentru a lupta, acele standarde fizice trebuie să fie ridicate și neutre din punct de vedere al genului. Dacă femeile pot să le atingă, excelent. Dacă nu, asta e. Dacă asta înseamnă că nicio femeie nu se califică pentru anumite posturi de luptă, așa să fie,” a adăugat Hegseth.

De când a preluat conducerea Pentagonului, în ianuarie 2025, Hegseth a ordonat revizuiri ale standardelor de fitness fizic, compoziție corporală și aspect, a revenit la vechile denumiri pentru bazele Fort Benning și Fort Bragg și a restaurat “ethosul războinic.”

Hegseth a spus că armata SUA a promovat prea mulți lideri din motive greșite, pe bază de rasă, cote de gen și “premiere istorice.”

“Liderii politici au fixat o direcție greșită și ne-am rătăcit. Am devenit Departamentul Woke, dar nu mai este cazul,” a declarat secretarul apărării.

“Noua busolă este clară,” a spus Hegseth. “Afară cu cei de genul Chiarelli, McKenzie și Milley, și înăuntru cu Stockdale, Schwarzkopf și Patton,” a spus el, criticând liderii militari recenți și lăudând comandanții din trecut.”

Hegseth le-a spus celor mai înalți ofițeri militari că marți vor primi în inboxurile lor 10 directive ce marchează o resetare culturală și operațională semnificativă a armatei SUA. Unele dintre inițiative includ introducerea testelor de teren pentru unitățile de luptă, iar fiecare membru al forței comune, inclusiv generalii de patru stele, trebuie să susțină de două ori pe an un test fizic și să respecte cerințele de înălțime și greutate.

“Sincer, e obositor să privești formațiile de luptă, sau chiar orice formație, și să vezi soldați grași. La fel, e complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe coridoarele Pentagonului,” a spus Hegseth. Secretarul Apărării a declarat că Pentagonul le dă putere instructorilor să insufle “o teamă sănătoasă în recruți.”

“Da, (instructorii) pot să facă shark attack. Pot să arunce paturile. Pot să înjure și da, pot să pună mâna pe recruți”, a spus Hegseth. “Asta nu înseamnă că pot fi iresponsabili sau că pot încălca legea, dar pot folosi metode testate și verificate pentru a motiva recruții și a-i transforma în războinici,” a precizat șeful Pentagonului. (termenul shark attack se referă la o tehnică tradițională de intimidare și disciplinare folosită de instructorii sau drill sergeants din armata americană la începutul antrenamentului recruților, mai ales în prima zi de antrenament de bază. Instructorii înconjoară recruții, țipă la ei, le pun întrebări rapide și îi supun unei presiuni psihologice intense, cu scopul de a le induce stress, frică și confuzie, pentru a-i testa și pentru a începe procesul de “rupere” a vechilor obiceiuri și de formare a disciplinei militare. În ultimii ani, practica a fost restricționată sau chiar eliminată din multe unități, fiind considerată excesivă sau contraproductivă).

Încadrându-și comentariile prin referințe la George Washington și Imperiul Roman, Hegseth a spus că misiunea Departamentului de Război este de a descuraja adversarii prin “pace prin forță,” avertizând că SUA se confruntă cu amenințări tot mai mari din partea Chinei și a altor rivali.

“Către dușmanii noștri: FAFO”, a spus Hegseth, folosind acronimul pentru “f… around and find out” (“băgați-vă unde nu trebuie și o să aflați consecințele”). Dacă este nevoie, trupele noastre vă pot traduce asta perfect.”

Hegseth și-a încheiat discursul prezentând directivele ca pe o eliberare pentru trupele sufocate de corectitudinea politică.

“Astăzi este o altă Zi a Eliberării, eliberarea războinicilor Americii prin nume, fapt și autoritate”, a spus el. “Voi ucideți oameni și distrugeți lucruri ca meserie. Nu sunteți corecți politic și nu aparțineți neapărat întotdeauna unei societăți politicoase. Suntem construiți pentru un scop. Sunteți războinici.”

Temeri

Evenimentul de la Quantico a stârnit inițial îngrijorări că Pete Hegseth a adunat sute de generali și amirali pentru a le comunica disponibilizări sau concedieri în masă. În luna mai, secretarul semnase un memorandum pentru reducerea numărului total de generali și amirali cu 20%.

Administrația Trump a concediat deja mai mulți ofițeri superiori de rang înalt de la revenirea la putere. Printre cei demiși se numără generalul Charles “CQ” Brown din Forțele Aeriene, fostul președinte al Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore; amiralul Lisa Franchetti, șeful operațiunilor navale; amiralul Linda Fagan, comandantul Gărzii de Coastă; și generalul James Slife din Forțele Aeriene, adjunctul șefului Statului Major.

De asemenea, generalul David Allvin, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, a anunțat luna trecută că se va retrage în jurul datei de 1 noiembrie. Până acum, nu a fost nominalizat un înlocuitor.

De altfel, la această adunare a celor mai înalți ofițeri americani – considerată de experți ca fiind fără precedent în istoria Americii -, Hegseth a recunoscut că a făcut câteva demiteri de profil înalt printre cei mai importanți lideri militari.

El a părut însă să adopte o linie mai blândă în privința altor concedieri, spunând că mulți ofițeri superiori doar executau direcțiile liderilor politici din trecut. Totuși, Hegseth a făcut apel la ofițerii care nu se aliniază pe deplin cu noul ethos războinic să facă “ceea ce este onorabil” și să demisioneze.

“Dacă cuvintele pe care le rostesc astăzi vă fac inima să se strângă, atunci ar trebui să faceți ceea ce este onorabil și să vă dați demisia,” a spus Hegseth. “Ar trebui să vă mulțumim pentru serviciul vostru. Dar bănuiesc că știu că marea majoritate dintre voi simțiți contrariul.”

Secretarul a continuat spunând că “aceste cuvinte vă umplu inima.”

“Iubiți Departamentul de Război pentru că iubiți ceea ce faceți. Prin urmare, sunteți eliberați să fiți lideri apolitici, necruțători, pragmatici, constituționali,” a adăugat Hegseth.

Stars and Stripes a precizat că generalii și amiralii americani nu au fost informați dinainte despre scopul întâlnirii de la Quantico. În întreaga armată americană există aproximativ 800 de generali și amirali de toate gradele. Mulți dintre ei comandă mii de militari și sunt dislocați în peste o duzină de țări și fusuri orare din lume.

Unii experți se declaraseră îngrijorață că liderii militari americani urmau să fie adunați toți, în același loc, în ceea ce au descris drept un risc major de securitate. De asemenea, unii analiști și-au exprimat temerile legate de costurile și logistica asociate cu transportul tuturor participanților cu avionul în capitala federală.

Baza din Virginia a postat luni pe Facebook că, în timpul întâlnirii cu generalii și amiralii americani, va funcționa în regim de “cod albastru.” Quantico nu urma să se deschidă decât la prânz, iar înainte de acel moment doar personalul esențial a avut voie să intre pe teritoriul bazei.

Un moment controversat legat de întâlnirea din Virginia de Nord a avut loc pe rețeaua X în urmă cu câteva zile. În acea postare, Ben Hodges, un fost general cu trei stele care a condus US Army Europe, a remarcat că, în 1935, generalii germani au fost chemați la o adunare surpriză la Berlin și li s-a cerut să jure un jurământ personal lui Adolf Hitler. Hegseth a redistribuit mesajul lui Hodges scriind simplu: “Interesantă poveste, generale.”

Ce se schimbă

Hegseth a anunțat 10 noi directive menite să restabilească ceea ce el a numit “ethosul războinic” în toate ramurile armatei, începând cu revenirea standardelor de luptă la nivelurile de dinainte de 2015, anulând schimbările făcute pentru a extinde participarea femeilor.

Testele de fitness vor fi neutre din punct de vedere al genului și administrate de două ori pe an pentru fiecare grad, de la soldați la generali cu patru stele, iar regulile privind aspectul – inclusiv interdicțiile pentru bărbi și părul lung – vor fi aplicate strict.

Iată zece dintre cele mai importante puncte ale transformării anunțate de Pete Hegseth marți, la Quantico:

1. Două teste de fitness anual – unul standard și unul de teren pentru rolurile de luptă. “Vor fi necesare două teste de fitness fizic pe an pentru toți membrii serviciului activ. Unul va fi testul existent, iar celălalt fie un test de teren de luptă pentru cei din roluri de luptă, fie un test normal pentru ceilalți.”

2. Antrenament fizic zilnic, obligatoriu. “Antrenamentul fizic va fi obligatoriu în fiecare zi de serviciu, fie ca unitate, fie individual.”

3. Standard fizic unic, la cel mai înalt nivel masculin, pentru rolurile de luptă. “Cei aflați în roluri de luptă trebuie să atingă un standard fizic neutru din punct de vedere al genului, bazat pe cel mai înalt standard masculin.”

4. Fără bărbi; scutirile medicale trebuie rezolvate într-un an. “Bărbile nu sunt autorizate. Cei care au scutiri medicale pentru păr facial au la dispoziție un an pentru a urma un plan de tratament.”

5. Revizuirea definițiilor de leadership toxic, bullying, hazing și hărțuire. “Se va efectua o revizuire cuprinzătoare a definițiilor pentru leadership toxic, bullying, hărțuire și hazing.”

6. Reformarea proceselor IG, EO și MEO pentru a evita abuzurile. “Procesele Inspectorului General, Oportunităților Egale și Oportunităților Egale Militare vor fi reformate pentru a preveni abuzurile sau instrumentalizarea lor.”

7. Greșelile minore nu rămân permanent în dosarul militarilor. “Informațiile adverse nu vor fi păstrate în dosarul unui militar pentru greșeli minore, oneste și iertabile.”

8. Promovări pe bază de merit și eliminarea mai rapidă a celor slabi. “Promovările vor fi bazate pe merit, iar cei cu performanțe slabe vor fi eliminați mai rapid. Evaluările, educația și exercițiile pe teren trebuie să fie reale și mai puțin birocratice.”

9. Reducerea formării obligatorii teoretice (prezentări PowerPoint, online). “Cerințele de formare obligatorie vor fi reduse, în special prezentările PowerPoint și review-urile online, pentru a elibera timp pentru instruire practică pe teren.”

10. Revizuire în 60 de zile a standardelor de educație și instruire. “Se va realiza, în termen de 60 de zile, o revizuire la nivel de departament a standardelor educaționale și de instruire, pentru a le alinia cu noile priorități.”

Secretarul Apărării le-a spus liderilor militari că toate cele 10 directive lansate de Departamentul de Război sunt concepute pentru a le reda autoritatea.

“Aceste directive sunt menite să vă ia o povară de pe umeri și să vă pună, pe voi, conducerea, din nou la volan,” le-a spus Hegseth ofițerilor de rang înalt. “Acționați cu urgență, pentru că vă susținem, eu vă susțin și comandantul suprem vă susține,” a spus el.

Ce a spus Trump

Președintele Trump și Hegseth au colaborat recent, luna aceasta, pentru ca Pentagonul să fie numit oficial “Departamentul de Război” în comunicările oficiale și pentru a iniția acțiuni care ar redenumi permanent Departamentul Apărării. (

Trump, care a vorbit după secretarul Apărării, a reluat mesajul lui Hegseth: “Scopul armatei Americii nu este să protejeze sentimentele nimănui. Este să protejeze republica noastră. Nu vom fi corecți politic atunci când vine vorba de apărarea libertății americane. Și vom fi o mașină de luptă și de câștig.”

Trump le-a spus liderilor militari că trupele ar trebui să folosească orașele americane “periculoase” drept “terenuri de antrenament.” El a avansat ideea de a folosi manualul aplicat în Washington D.C. pentru Chicago și Portland.

“Luna trecută am semnat un ordin executiv pentru a oferi instruire unei forțe de reacție rapidă care poate ajuta la calmarea tulburărilor civile. Va fi ceva mare pentru oamenii din această sală, pentru că e dușmanul din interior și trebuie să-l gestionăm înainte să scape de sub control,” a spus președintele.

“I-am spus lui Pete, ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră. Garda Națională, dar armata noastră. Pentru că intrăm foarte curând în Chicago. E un oraș mare cu un guvernator incompetent. Guvernator prost,” a explicat Trump.

“America este invadată din interior. Suntem invadați din interior. Nu este diferit de un inamic străin, dar e mai dificil în multe feluri pentru că ei nu poartă uniforme. Cel puțin când poartă uniformă, îi poți elimina,” a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a vorbit despre o gamă largă de subiecte – de la criminalitate la Ucraina, până la folosirea autopen-ului de către predecesorul său și tarife – a atins și programe militare precum Golden Dome și submarinele nucleare.

“Există două cuvinte care încep cu litera N și nu le poți folosi pe niciunul dintre ele,” a glumit Trump despre submarinele nucleare.

Trump nu a intrat în detalii despre standardele de fitness fizic, dar l-a lăudat pe Hegseth și a susținut accentul pus pe “merit” în armată și în alte domenii.

Înainte de întâlnirea cu liderii militari, președintele republiucan a glumit cu jurnalișltii, spunând că ar putea concedia ofițeri pe loc la Quantico, dar în timpul discursului i-a lăudat pe cei din auditoriu ca fiind “cei mai buni dintre cei buni.”

Concluzia. Discursurile lui Pete Hegseth și Donald Trump de Baza Quantico din Virginia marchează o tentativă clară de resetare culturală și operațională a armatei americane, pe care cei doi o văd slăbită de “decenii de decădere,” atribuite corectitudinii politice, diversității, standardelor reduse și conducerii politizate.

Hegseth, prin cele zece directive anunțate, a spus că vrea să readucă armata la o disciplină dură, un “ethos războinic” și standarde fizice stricte, fără diferențiere de gen, în timp ce Trump a declarat că armata trebuie să fie o “mașină de luptă și de câștig.”

Analiștii cred că este vorba despre o resetare MAGA, “anti-woke” a armatei americane, o reîntoarcere la imaginea tradițională, dură și exclusivistă a armatei: soldați și comandanți concentrați doar pe misiunea de a învinge inamicul, fără influențe externe, fără concesii față de diversitate și fără spațiu pentru “gunoi ideologic.”

Totuși, reacțiile au fost amestecate. Deși unii militari au salutat ideea de a elimina birocrația și de a întări standardele, analiști independenți și publicații precum New York Times au ridiculizat tonul triumfalist și referințele istorice folosite în special de Hegseth. (https://www.nytimes.com/2025/09/30/us/politics/hegseth-military-officers.html)

Unii observatori au comparat adunarea de la Quantico cu practici autoritare, iar limbajul dur al lui Hegseth și Trump a fost privit mai degrabă ca o încercare de mobilizare politică decât ca o strategie militară solidă. Criticii subliniază riscul ca armata să devină instrument într-un “război cultural” intern, mai degrabă decât o instituție profesională concentrată pe amenințările externe reale.

Așa cum a reieșit din discursurile lor, Hegseth și Trump vor să repoziționeze armata SUA ca simbol central al proiectului lor politic și ideologic, prezentând-o drept bastion împotriva “dușmanului din interior” și împotriva rivaliilor globali. Însă pentru mulți comentatori, această resetare pare mai degrabă o strategie de imagine și polarizare decât un plan realist de modernizare militară.

Până una alta însă, reuniunea de la Quantico a anunțat o schimbare radicală, care va avea efecte dramatice nu doar pen tru America, ci și pentru restul globului: armata SUA a intrat în era MAGA.

Surse: Breaking Defence, Stars and Stripes, FoxNews, Axios, New York Times, army.mil, X