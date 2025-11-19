Viitorul program „Rabla” va avea un element diferit de finanţare şi se va adresa persoanelor aflate în „sărăcie energetică”, potrivit unui oficial al ministerului Mediului

Viitorul program „Rabla” va fi diferit şi se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică, a declarat, miercuri, la evenimentul de premiere „Best Electric Van 2025”, Tudor Roşca, directorul de cabinet al ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor.

„Foarte multă lume întreabă despre viitorul programului „Rabla”, care a fost derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Nu există, în momentul de faţă, o decizie fermă, dar o decizie certă este că, prin viitorul program de finanţare Fondul Social pentru Climă, care va fi gestionat de mai multe ministere, coordonat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, acest proiect va avea un element de finanţare după un model diferit de cel făcut prin „Rabla”. Un model care să poată să se adreseze persoanelor aflate în sărăcie energetică. Nu vreau să spun încă prea multe, pentru că este în consultare în momentul de faţă. Se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă, indiferent cum ar fi ea, să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică. E foarte clar că pe partea de mediu nu putem să scăpăm de poluare fără să electrificăm. În cazul Fondului Social pentru Climă vor fi finanţări pentru UAT-uri, pentru persoane juridice. Vorbim de programe de finanţare a unor microbuze electrice şcolare pentru mediul rural, pentru că acolo avem o problemă de mobilitate, în mediul periurban, nu neapărat mediul rural, problemă de multe ori acoperită de către operatori privaţi cu nişte maşini foarte vechi”, a afirmat Roşca.

Acesta a menţionat că un Ordin de ministru care va schimba modalitatea în care se raportează calitatea aerului în Bucureşti se află în consultare publică.

„Din fericire, după câţiva ani de efort de a schimba legislaţia, suntem în sfârşit în punctul în care avem acum în transparenţă un Ordin de ministru prin care se schimbă modalitatea în care se raportează calitatea aerului în Bucureşti, în aşa fel încât să putem să facem primii paşi pentru eliminarea infringementului. Până acum se raporta media pe ultimele 24 de ore, ceea ce înseamnă că dacă acum aveam un eveniment masiv de poluare, dacă avem un trafic extrem de accentuat şi o calitate a aerului proastă – de exemplu, pentru jumătate de oră toată lumea îşi ducea copilul la şcoală, acea jumătate de oră nu se vedea în media de 24 de ore prea bine. Noi schimbăm asta, şi se va face raportarea cu media orară. Mai mult de atât, se adaugă şi PM 2,5, particulele care sunt emise în special din motoarele cu ardere internă (…) Cel mai important lucru este să eliminăm poluarea din oraşe. Traficul auto are o contribuţie semnificativă, negativă, bineînţeles, în poluarea cu particule şi cu oxizi de azot în cazul motoarelor diesel, o problemă extrem de mare şi din păcate încă prea puţin cunoscută. Lucrăm şi la asta împreună cu Ministerul Sănătăţii pentru a o tranşa”, a spus acesta.

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte reţeaua naţională de staţii de reîncărcare pentru maşinile electrice, s-au derulat două programe prin Administraţia Fondului pentru Mediu, transmite Agerpres.

„Pe partea reîncărcare avem în finalizare, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, două programe naţionale pentru instalarea de staţii de reîncărcare. A fost un program prin care foarte multe localităţi din mediul rural şi-au instalat staţii de putere medie, de doar 50 de kilowaţi. Mai important de atât, există proiectul prin care sunt montate staţii de mică putere în curent alternativ în municipalităţi, încărcare peste noapte. Toate statisticile globale arată că undeva în jur de 80 – 85%, în funcţie de regiunea de pe glob, în România este undeva la peste 80%, din toate încărcările au loc acasă sau la destinaţie, că e hotel, restaurant, locul de muncă în care maşina stă mai multe ore”, a subliniat reprezentantul MMAP.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a organizat, miercuri, la sediul instituţiei, evenimentul de premiere „Best Electric Van 2025”, o competiţie marca AutoExpert Media.

Modelele auto premiate au fost: Ford Transit Courier, Ford Transit Custom, Maxus eDeliver 5, Maxus eDeliver 7, Renault Master E-Tech, Farizon SV şi DFSK EC75.