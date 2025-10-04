Ministrul PSD al Sănătății, contre cu șeful PNL al Consiliului Județean Iași, referitor la Spitalul de Copii: ”Inconștiență / Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! S-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate?”
- ”Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo. Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților”, spune Rogobete într-o postare publicată pe Facebook.
Ministrul îi răspunde astfel lui Costel Alexa care l-a contrazis referitor la condițiile necorespunzătoare din secția ATI de la Spitalul ”Sfântul Sfânta Maria” unde săptămâna trecută au murit 7 copii din cauza infecțiilor nosocomiale.
- ”Am urmărit acum, târziu, declarațiile făcute la Consiliul Județean Iași și trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate!
- Cum să prezinți public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare și chiuvete în fiecare salon ATI și să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul?
- Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo.
- Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților.
- Ne mai jucăm mult de-a politica pe viața oamenilor? Refuz să accept ca pacienții și medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice. Nu personalul medical trebuie să fie tras la răspundere, ci cei care au girat și validat astfel de nereguli.
- Responsabilitatea nu se pasează, ci se asumă!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook, în primele ore ale zilei de sâmbătă.
