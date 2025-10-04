G4Media.ro
Ministrul PSD al Sănătății, contre cu șeful PNL al Consiliului Județean Iași,…

alexandru rogobete, costel alexe
sursa foto: Colaj G4Media: Alexandru Rogobete - Facebook / Costel Alexe - Inquam Photos, Octav Ganea

Ministrul PSD al Sănătății, contre cu șeful PNL al Consiliului Județean Iași, referitor la Spitalul de Copii: ”Inconștiență / Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! S-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate?”

Articole
Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, îl contrazice pe șeful PNL al Consiliului Județean Iași, Costel Alexa, în cazul tragediei de la Spitalul de Copii:
  • ”Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo. Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților”, spune Rogobete într-o postare publicată pe Facebook.

Ministrul îi răspunde astfel lui Costel Alexa care l-a contrazis referitor la condițiile necorespunzătoare din secția ATI de la Spitalul ”Sfântul Sfânta Maria” unde săptămâna trecută au murit 7 copii din cauza infecțiilor nosocomiale.

De precizat și că șeful PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, i-a cerut demisia lui Costel Alexe, motivând că Alexe poartă responsabilitatea directă pentru funcţionarea unităţilor medicale din subordine.
Totodată, șeful CJ Iași a anunţat, luni, demiterea managerului Cătălina Ionescu de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, dar nu a comentat pe loc situația din spital, așteptând rezultatul corpului de control al Ministerului Sănătății.
Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat într-o conferință de presă ulterioară controlului că avizul de funcționare pentru secția ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași a fost emis ilegal, că în secția ATI nu există chiuvete și ”se intră ca în gară” și a anunțat că va sesiza Parchetul General, asta după ce a cerut demisiile directorul medical și a șefei secției ATI. Citește toate declarațiile ministrului referitoare la acest caz pe G4Media, care a transmis live text conferința de presă.
Imediat după ieșirea ministrului, Alexe l-a contrazis pe acesta și a declarat că în ATI există chiuvete și că în secția de Terapie Intensivă ”se salvează vieți”.
Reacția ministrului nu a întârziat să apară care îl acuză de ”inconștiență și lipsă totală de responsabilitate” pe șeful CJ Iași:
  • ”Am urmărit acum, târziu, declarațiile făcute la Consiliul Județean Iași și trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate!
  • Cum să prezinți public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare și chiuvete în fiecare salon ATI și să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul?
  • Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo.
  • Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților.
  • Ne mai jucăm mult de-a politica pe viața oamenilor? Refuz să accept ca pacienții și medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice. Nu personalul medical trebuie să fie tras la răspundere, ci cei care au girat și validat astfel de nereguli.
  • Responsabilitatea nu se pasează, ci se asumă!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook, în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

