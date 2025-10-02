EXCLUSIV Un contract de 35,6 milioane lei pentru curățenie la Spitalul de Copii din Iași, unde au murit șapte copii din cauza unor infecții, a fost atribuit, în 2024, unei firme cu cifră de afaceri 0 în 2023 / Cine este patronul și de ce a fost condamnat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Velrange SRL, o firmă cu cifră de afaceri 0 în anul 2023, controlată prin finul său de un om de afaceri ieșean condamnat definitiv pentru infracțiuni economice, a câștigat, anul trecut, contractul de curățenie pentru următorii patru ani la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași. Toate celelalte oferte fie au fost descalificate de autoritatea contractantă, fie au fost retrase de participanți. Rămasă singură în cursă, firma câștigătoare a licitat și i s-a acceptat un preț de doar 35,6 de milioane de lei, fără TVA, din cele 78,8 milioane de lei (45%) valoarea maximă estimată, anterior, de unitatea medicală pentru îndeplinirea sarcinilor contractului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ulterior, în cadrul societății Velrange SRL a apărut o specialistă în achiziții de la alt spital public din Iași, aflat tot în subordinea Consiliului Județean condus de liberalul Costel Alexe. Pe un cont de socializare, această angajată a fost tăguită în trecut de membri ai liberalilor ieșeni, în context electoral, alături de lideri ai filialei. Managera spitalului de la momentul contractului, Alina Belu, nu a răspuns întrebărilor G4Media.ro, în timp ce Alexe a transmis: ”Ca președinte al Consiliului Județean, nu intervin și nu am nicio implicare în atribuirea contractelor derulate de spitale.”

Context. Săptămâna trecută, publicația 7Iasi.ro a dezvăluit faptul că cinci copii au murit în Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din cauza unor infecții nosocomiale. Informația a fost confirmată, ulterior, de surse oficiale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a deplasat la Iași și, în urma unor verificări, a declarat: ”Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am vizitat multe spitale”. Ministrul a decis demiterea managerului spitalului și efectuarea unei anchete de către Corpul de Control al ministerului. Ulterior, a fost anunțat faptul că un al șaselea și, apoi, un al șaptelea copil au murit, ultimul la București, după ce s-au infectat în acest spital.

La mai puțin de jumătate de preț

Pe data de 21 iunie 2024, Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași a semnat un contract-cadru de 35,6 milioane de lei, fără TVA, cu firma Velrange SRL din același municipiu, obiectul fiind prestarea serviciilor de curățenie în această unitate medicală în următorii patru ani. Datele provin din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Atribuirea contractului a avut loc în urma unei licitații lansată în noiembrie 2023, la care au fost depuse patru oferte de către firmele Alpinpolaris SRL (în prezent Alpinprest), Movi MGF Oana SRL, CFI Solution SRL și Velrange SRL. La stabilirea câștigătorului a contat 90% componenta financiară și 10% efectuarea mecanizată/automatizată a unui număr cât mai mare de operațiuni.

Conform SEAP, trei oferte au fost respinse ca neconforme, una dintre acestea fiind retrasă, singura admisibilă fiind cea a Velrange SRL care, în final, a fost desemnată drept câștigătoare. Prețul final a reprezentat doar 45% din cei 78,8 milioane lei estimați pentru acest contract de către autoritatea contractantă. Până acum, din datele transmise către SEAP, Spitalul a virat societății Velrange, în cadrul unor contractate subsecvente celui din iunie 2024, suma totală de 10,7 milioane lei, fără TVA.

În caietul de sarcini, Spitalul preciza că ”Nerespectarea de către ofertant a frecvențelor, metodelor și condițiilor calitative și de control ale procedurilor de curățenie și dezinfecție care se impun într-un astfel de contract poate avea repercursiuni grave precum apariția unui focar de infecție asociată asistenței medicale, cu urmări de caracter medical și economic extrem de însemnate.”

Cea mai mică experiență

Din comparația portofoliului din SEAP al celor patru firme care au depus oferte reiese că Velrange SRL avea cea mai mică experiență în domeniu. ”Am venit din scurt, trebuia să cerem niște clarificări, dar nu am mai făcut-o”, și-a amintit pentru G4Media.ro George Movilă, reprezentantul Movi MGF Oana, în timp ce reprezentanții Alpinprest și CFI Solution nu au răspuns apelurilor.

Datele Ministerului de Finanțe indică faptul că în anul 2023 – cel al lansării licitației de la Spitalul de Copii – Velrange SRL avusese cifră de afaceri 0 și obiect de activitate principal ”Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă”. De asemenea, societatea a înregistrat în același an 2023 pierderi nete de 266.599 lei. Bilanțul contabil pe anul 2024 nu figurează pe platforma dedicată de către Minister pentru situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale, deși termenul pentru acest lucru a expirat.

În ciuda celor de mai sus, Velrange a fost declarată eligibilă deoarece în caietul de sarcini nu a fost introdusă o condiție uzuală pentru participanți – o cifră medie de afaceri pe ultimii trei ani, proporțională cu suma estimată pentru contract. ”De obicei se cere atât cifra de afaceri, cât și contracte precedente”, a declarat George Movilă de la Movi MGF Oana SRL.

Spitalul s-a mărginit să ceară doar trei contracte de curățenie precedente cu spitale de aceeași mărime semnate până la momentul datei-limită de depunere a ofertelor – 14 decembrie 2023.

Verificarea G4Media.ro în SEAP arată că, până la acea dată, experiența Velrange cu unități medicale consta în livrarea de ceapă și cartofi la Institutul Socola, întreținere curățenie, igenizare, spălare și dezinfectare suprafețe, precum și curățare și dezinfectare saltele la Spitalul de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” (valori cuprinse între 1.560 de lei și 26.780 lei – în anul 2020), igienizare și dezinfectare saltele la Spitalul de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” și Spitalul C.I. Parhon (valori cuprinse între 1.170 de lei și 3.120 de lei – în anul 2021) și nici un contract în 2022 și 2023.

La începutul anului 2024, în timpul procedurilor pentru atribuirea contractului-cadru, Spitalul de Copii a semnat cu Velrange mai multe contracte atribuite direct pentru Servicii curățenie spații exterioare și Servicii curățenie interioară, cu valori cuprinse între 11.600 lei și 83.670,86 lei.

Managerul de la acea vreme al spitalului, medicul Alina Belu, nu a răspuns nici apelurilor G4Media.ro și nici întrebărilor trimise pe Whatsapp pe tema contractului-cadru.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat: ”Ca președinte al Consiliului Județean, nu intervin și nu am nicio implicare în atribuirea contractelor derulate de spitale. Dacă există suspiciuni sau informații privind nereguli, acestea trebuie investigate de instituțiile abilitate de control și justiție. Implicarea noastră în relația cu spitalul a fost strict pe atragerea de fonduri și realizarea de investiții pentru modernizarea infrastructurii și dotarea cu echipamente medicale.”

Soția lui Coman: ”Nu mai avem de-a face cu această societate”

Velrange SRL a fost înființată în 2019 de Larisa Ioana Cercel, sediul social fiind în locuința soților Ioana și Iulian Manole Coman, oameni de afaceri cu portofoliu recent în domeniul restaurantelor și cateringului pentru pacienții din spitale, inclusiv Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”. În același an, Cercel a cedat societatea lui Iulian Manole Coman.

În 2020, acesta a ieșit din firmă în favoarea aceleiași Cercel care, în 2021, a plecat iar din Velrange, de data aceasta cedând părțile sociale Ioanei, soția lui Iulian Manole Coman. Pentru puțin timp: aceasta a părăsit societatea în același an în favoarea unui anume Sorin Ioan Fodor care, în 2022, i-a returnat-o. În martie 2023, Ioana Coman iar a cedat părțile sociale, de data aceasta lui Dan Covaliuc, iar în timpul depunerii ofertelor la procedura de la spital, pe 13 noiembrie 2023, administrator a devenit soția acestuia, Mihaela. În octombrie 2024, femeia i-a cedat funcția lui Călin Beatrice Gabriela, soțul ei, Dan Covuliuc, fiind și acum patronul în acte al Velrange. Conform mai multor postări de pe o rețea de socializare, soții Dan și Mihaela Covaliuc sunt finii soților Ioana și Iulian Manole Coman și locuiesc de mai mulți ani în Anglia.

”Nu mai avem de-a face cu această societate de mult timp. Se ocupă de ea prin angajații lor”, a afirmat Ioana Coman despre Verange și finii săi. Implicarea soților Coman în societate a fost, însă, confirmată pentru G4Media.ro și de o sursă apropiată de această familie. Soții Covuliuc nu au putut fi contactați.

Disimulările în afaceri fac parte din profilul de om de afaceri al lui Iulian Manole Coman (evită inclusiv să își lase numărul de telefon la contactul firmelor unde este asociat, declarându-l pe cel al soției), personaj condamnat penal definitiv la plata unei amenzi penale pentru „reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”. A fost implicat în insolvența și/sau falimentul mai multor societăți comerciale, Fiscul cerând antrenarea răspunderii sale personale pentru recupererea debitelor.

Pe portalul instanțelor, numele său apare și în mai multe dosare în care diferite societăți îi cer returnarea unor datorii/credite. De menționat că, în unele dintre acestea, chiar recente, Velrange SRL apare ca terț poprit pentru debite ale persoanei fizice Coman, ceea ce înseamnă că acesta fie și-a girat creditele cu bunuri ale Velrange, fie este angajat al societății și creditorul vrea să îi pună poprire pe salariu.

Posibilă afilire liberală

La scurt timp după atribuirea contractului-cadru, firma Velrange SRL a început să efectueze operațiunile de curățenie din spital cu angajate din Nepal, conform unui material al TVR Iași din august 2024. În paralel, societatea a postat pe site-uri de profil intenția de a angaja persoane care să facă curățenie ”într-o unitate medicală” contra sumei de 3.500 lei lunar. Numărul de telefon mobil care însoțea aceste anunțuri îi aparține Gabrielei Ungureanu, inginer în cadrul Serviciului Achiziții de la altă unitate medicală din Iași – Spitalul de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva”, de asemenea subordonat Consiliului Județean. De altfel, acest număr apare postat și la secțiunea Contact a Velrange SRL în cadrul SEAP. Liberalul Costel Alexe a afirmat că nu o cunoaște pe Gabriela Ungureanu.

Activitatea pe o rețea de socializare a Gabrielei Ungureanu arată că aceasta a distribuit mai multe postări ale președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe, fiind tăguită, în context electoral, de către organisme interne ale liberalilor ieșeni, alături de nume grele din organizație (foto sus, jos).

În ciuda celor de mai sus, atunci când a fost contactată de G4Media.ro pe numărul său, cu poza sa la profilul de Whatsapp, numărul figurând în SEAP în dreptul Velrange SRL și pe site-uri de angajări pentru anunțuri ale firmelor lui Coman, Gabriela Ungureanu a declarat că ”Nu lucrez la Velrange” și ne-a expediat cu ”O zi bună” după ce am întrebat-o despre legăturile cu PNL Iași.

Nereguli depistate de Curtea de Conturi

Un audit al Curții de Conturi de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, document făcut public luna trecută, a enumerat mai multe nereguli în derularea unor contracte recente ale instituției, inclusiv în cele semnate cu Velrange – este vorba de cele atribuite direct la începutul lui 2024, înainte de acordul-cadru de 35,6 milioane lei. Auditorii au constatat că spitalul a achitat către firmă circa 55.000 de lei în mod nejustificat, inclusiv pentru decontarea unor servicii care fie nu au fost efectuate, fie au fost efectuate și decontate în condițiile lipsei unui angajament legal. Recomandarea Curții a fost de recuperare a sumei.

Același audit a mai identificat nelegalități și în modul de derulare al contractului pentru hrana pacienților – alt contract al lui Iulian Manole Coman la Spitalul de Copii, prin intermedul altei firme – Euromedical Provider SRL.

Citește și

BREAKING Ministrul Sănătății: Avizul de funcționare pentru unitatea ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași a fost emis ilegal / La ATI nu există chiuvete, se intră ca în gară / Vom sesiza Parchetul General