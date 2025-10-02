G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cercetătorii UBB Cluj: Carpații se transformă / Aproape jumătate din zonele alpine…

cerb, pădure, faună, natură
Sursa foto: captură video

Cercetătorii UBB Cluj: Carpații se transformă / Aproape jumătate din zonele alpine s-au „înverzit” în ultimele 4 decenii / Este o transformare rapidă

Articole2 Oct • 534 vizualizări 0 comentarii

O echipă internațională de cercetători, condusă de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, a descoperit că peisajele alpine ale Carpaților au suferit o schimbare spectaculoasă în ultimele patru decenii, scrie Cluj24.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Studiul, publicat în prestigioasa revistă Environmental Research Letters, arată că aproape jumătate dintre zonele situate la peste 1.500 m altitudine s-au „înverzit” puternic, datorită extinderii tufărișurilor de afin, merişor, rododendron și ienupăr.

Analiza imaginilor satelitare Landsat, corelate cu fotografii aeriene istorice, inclusiv cele din programul american Corona din anii 1960, a permis cercetătorilor să surprindă această transformare ecologică rapidă.

Fenomenul este cel mai pronunțat între 1.800 și 2.300 m altitudine, mai ales pe versanții nordici, iar comunitățile de arbuști joacă un rol central în schimbare, depășind influența pădurilor de molid sau a jnepenișurilor.

„Ceea ce vedem astăzi în Carpați este o consecință directă a declinului presiunii pășunatului după perioada comunistă, combinată cu efectele încălzirii climatice. Arbuștii revin acolo unde turmele ajung mai rar, iar climatul mai blând le accelerează expansiunea. Este o transformare rapidă, având în vedere că vorbim de doar 40 de ani — o perioadă foarte scurtă raportată la ritmul natural al schimbărilor din aceste peisaje”, explică dr. Dan Turtureanu, cercetător la Grădina Botanică „Al. Borza” a UBB.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.