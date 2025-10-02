Cercetătorii UBB Cluj: Carpații se transformă / Aproape jumătate din zonele alpine s-au „înverzit” în ultimele 4 decenii / Este o transformare rapidă

O echipă internațională de cercetători, condusă de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, a descoperit că peisajele alpine ale Carpaților au suferit o schimbare spectaculoasă în ultimele patru decenii, scrie Cluj24.

Studiul, publicat în prestigioasa revistă Environmental Research Letters, arată că aproape jumătate dintre zonele situate la peste 1.500 m altitudine s-au „înverzit” puternic, datorită extinderii tufărișurilor de afin, merişor, rododendron și ienupăr.

Analiza imaginilor satelitare Landsat, corelate cu fotografii aeriene istorice, inclusiv cele din programul american Corona din anii 1960, a permis cercetătorilor să surprindă această transformare ecologică rapidă.

Fenomenul este cel mai pronunțat între 1.800 și 2.300 m altitudine, mai ales pe versanții nordici, iar comunitățile de arbuști joacă un rol central în schimbare, depășind influența pădurilor de molid sau a jnepenișurilor.

„Ceea ce vedem astăzi în Carpați este o consecință directă a declinului presiunii pășunatului după perioada comunistă, combinată cu efectele încălzirii climatice. Arbuștii revin acolo unde turmele ajung mai rar, iar climatul mai blând le accelerează expansiunea. Este o transformare rapidă, având în vedere că vorbim de doar 40 de ani — o perioadă foarte scurtă raportată la ritmul natural al schimbărilor din aceste peisaje”, explică dr. Dan Turtureanu, cercetător la Grădina Botanică „Al. Borza” a UBB.