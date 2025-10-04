Israel și Hamas trimit delegații la Cairo / Negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor (presa egipteană)

Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas vor participa duminică şi luni la convorbiri indirecte la Cairo în vederea eliberării ostaticilor şi a deţinuţilor, a relatat sâmbătă o media egipteană apropiată de autorităţile ţării, relatează AFP, citată de Agerpres.

Al-Qahera News, legată de serviciile de informaţii egiptene, a indicat că cele două delegaţii au „început deplasarea pentru a desfăşura discuţii la Cairo mâine şi poimâine pentru a examina organizarea condiţiilor din teren pentru schimbul tuturor ostaticilor (israelieni) şi deţinuţilor (palestinieni), în conformitate cu propunerea” preşedintelui american Donald Trump.

În acelaşi timp, surse apropiate de Hamas au relatat că mişcarea va trimite o delegaţie la Cairo sâmbătă seară pentru a participa la convorbiri, relatează dpa.

Canalul israelian Kan relatase anterior, citând negociatori, că o delegaţie israeliană va pleca spre Egipt în termen de o zi.

Channel 12 din Israel a relatat, la rândul său, că discuţiile vor începe duminică.

Hamas a acceptat vineri seară părţi din planul de pace al lui Trump vineri seară, dar nu a comentat asupra cererii privind dezarmarea sa. Potrivit unei informaţii din surse Hamas, solicitarea poate fi cu greu satisfăcută.

După acordul parţial al Hamas pentru planul său de pace, Trump a făcut apel la Israel să pună capăt imediat bombardării Fâşiei Gaza pentru a facilita eliberarea ostaticilor.

Apărarea civilă din Gaza a anunţat însă cel puţin 57 de morţi în lovituri israeliene de la răsăritul soarelui, în pofida apelului lui Donald Trump de a înceta ofensiva pe teritoriul palestinian.

„Bilanţul morţilor în bombardamentele israeliene se ridică astăzi la 57 de persoane, din care 40 în oraşul Gaza”, a declarat pentru AFP Mahmoud Basal, purtător de cuvânt al Apărării civile din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas.