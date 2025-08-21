Ministrul Mediului propune mutarea Apelor Române din sediul de 54.000 € pe lună într-o clădire Romsilva / ”Tăiem practic două cheltuieli inutile. Una cu un spațiu nefolosit, cealaltă cu un spațiu închiriat”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că în urma unor discuții cu reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” și ai Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, a găsit soluția pentru problemele unor sedii ale ambelor instituții.

În prezent, Apele Române plătesc o chirie exorbitantă de 54.000 de euro pe lună pentru sediul actual, iar Romsilva dispune de două clădiri imense în București unde pe anumite etaje lucrează doar câțiva oameni, precizează USR într-un comunicat de presă.

Pentru a pune capăt acestor cheltuieli nejustificate, ministrul a propus ca Apele Române să se mute într-una dintre clădirile aflate în administrarea Romsilva, unde există spații suficiente nefolosite.

„Am pus cele două conduceri la masă săptămâna aceasta, Apele Române cu Romsilva, și le-am spus: Una dintre instituții are problema că ocupă un spațiu care practic e aproape gol și ar putea să obțină bani închiriind acel spațiu. Cealaltă instituție are problema că astăzi plătește o chirie mult peste prețul pieței și își caută un sediu. Eu cred că varianta în care sediul Romsilva este închiriat către o autoritate care va plăti un preț corect conform pieței înseamnă și bani câștigați de către Apele Române, pentru că vor plăti o chirie decentă, și bani câștigați de către Romsilva, pentru că nu vor mai lăsa abandonat un spațiu”, a declarat ministra Diana Buzoianu la o emisiune la Antena 3.

USR anunță că și-a asumat să taie risipa și să folosească responsabil banii contribuabililor.

„Amândouă echipele de conducere ale celor două instituții au venit și au spus că li se pare că este o idee foarte bună de luat în considerare și că vor discuta exact să vadă care sunt condițiile de închiriere. Eu sper că din această întâlnire vom reuși să tăiem practic două cheltuieli inutile pe care le aveau ambele instituții. Una cu un spațiu nefolosit, cealaltă cu un spațiu închiriat la un preț prea mare față de nivelul pieței”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ministrul a fost luni la sediile Romsilva din București și a constatat că există două clădiri foarte mari, de 5.490, respectiv 2.905 metri pătrați. În prezent, doar aproximativ 160 de angajați lucrează în aceste spații, ceea ce înseamnă că există etaje aproape goale. Este de bun-simț ca aceste spații să fie folosite eficient pentru a reduce risipa și a aduce beneficii ambelor instituții.