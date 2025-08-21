G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Știre în presa austriacă: Un urs, bănuit că ar fi prădat şi…

urs faguri miere
Sursa Foto: Pexels

Știre în presa austriacă: Un urs, bănuit că ar fi prădat şi distrus un stup din sudul țării / În Austria trăiesc doar câțiva urși, cei mai mulți vin din Slovenia sau Italia

Articole21 Aug 0 comentarii

Un urs este bănuit că ar fi prădat şi distrus un stup aflat în apropierea unei zone rezidenţiale din Klagenfurt, în sudul Austriei, informează joi DPA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Fagurii găsiţi goliţi indică faptul că, probabil, un urs a fost responsabil”, a precizat miercuri seara poliţia din landul sudic Carintia.

Şapte rame cu faguri, care conţineau circa 14 kilograme de miere, au fost mâncate, iar întregul stup a fost distrus, rămăşiţele sale fiind împrăştiate pe jos, în pădure, a precizat poliţia.

Incidentul ar fi avut loc între 18 şi 20 august, provocând pagube estimate la câteva sute de euro.

În Austria trăiesc doar câţiva urşi, cei mai mulţi venind din Slovenia sau Italia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.