Știre în presa austriacă: Un urs, bănuit că ar fi prădat şi distrus un stup din sudul țării / În Austria trăiesc doar câțiva urși, cei mai mulți vin din Slovenia sau Italia

Un urs este bănuit că ar fi prădat şi distrus un stup aflat în apropierea unei zone rezidenţiale din Klagenfurt, în sudul Austriei, informează joi DPA, transmite Agerpres.

„Fagurii găsiţi goliţi indică faptul că, probabil, un urs a fost responsabil”, a precizat miercuri seara poliţia din landul sudic Carintia.

Şapte rame cu faguri, care conţineau circa 14 kilograme de miere, au fost mâncate, iar întregul stup a fost distrus, rămăşiţele sale fiind împrăştiate pe jos, în pădure, a precizat poliţia.

Incidentul ar fi avut loc între 18 şi 20 august, provocând pagube estimate la câteva sute de euro.

În Austria trăiesc doar câţiva urşi, cei mai mulţi venind din Slovenia sau Italia.