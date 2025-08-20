Hikikomori, un fenomen de amploare în Italia / 200 de mii de adolescenți se izolează în camerele lor, departe de familie și școală / ”Tinerii se informează în principal pe social media, iar pe social media prevalează știrile anxioase, negative, pesimiste”

Peste 200 de mii de tineri din Italia suferă de un sindrom provocat de societate, rețele sociale și părinți. Psihologul Marco Crepaldi, președintele asociației Hikikomori Italia, se ocupă îndeaproape de o realitate care afectează viața a zeci de mii de adolescenți și a familiilor lor. Un disconfort nou, profund, teribil, relatează Corriere della Sera.

„Toate studiile, chiar și cele ale Istituto Superiore di Sanità se concentrează pe școlile secundare și estimează că există între cincizeci și șaptezeci de mii de copii care se află în prima fază, cea a abandonului socialității. Există apoi faza a doua, cea a abandonului școlar. Dar am numărat numeroase cazuri din faza a treia, când ușa de la camera băieților se închide și relațiile cu părinții lor, care nu mai pot comunica, încetează. În total putem vorbi, este o estimare, de două sute de mii de cazuri”, spune el despre ”sindromul Hikikomori”.

Care sunt cele trei faze:

„Prima este ceea ce se numește pre-hikikomori în literatura de specialitate. Băiatul sau fata merge adesea la școală cu dificultate, cu manifestări de nerăbdare și un refuz ocazional de a merge la clasă. Apoi se retrage de la tot, de la sport, de la ieșirile cu prietenii.

Riscul real este ca stresul legat de anxietatea de a fi judecat, de teama de confruntare cu colegii, să ducă la epuizare, la epuizarea energiilor nervoase și motivaționale care îl determină pe adolescent să continue, în ciuda dificultăților.

Aici începe abandonul școlar. Hikikomoris apoi nu sunt foarte cooperanți, ei neagă că au o problemă. Iar acest lucru îi derutează pe profesori și pe părinți”.

„Faza a doua este cea mai evidentă: copilul nu mai merge la școală și atunci începeți să vă dați seama ce să faceți. Deseori se fac greșeli în această fază: deconectarea internetului, presarea copilului să se întoarcă la școală cu amenințări. În schimb, este necesar să se evalueze împreună cu școala un plan didactic personalizat care poate ajuta copilul să își găsească propria dimensiune chiar și într-un spațiu care pare obositor, stresant, de multe ori și din cauza bullying-ului sau a presiunii pentru note„.

”Stadiul trei este cel mai dramatic. Este cel în care alianța părinte-copil este ruptă. Tatăl și mama sunt tratați ca o sursă de anxietate socială comparabilă cu cea de care se fuge în societate. Fug de școală pentru că mă angoasează, fug de părinți pentru că mă angoasează. Apoi situația se înrăutățește. Dacă un copil nu mai iese din dormitor, chiar și părinții au foarte puțin spațiu de manevră. Acesta este motivul pentru care am creat grupuri de auto-ajutor pentru părinți în toată Italia, pentru a-i sprijini în refacerea acestei alianțe, care este necesară”.

De ce sunt mai mulți băieți decât fete.

„Sunt mai ales bărbați, acesta este un fapt care a devenit clar în asociația noastră. Am făcut două anchete la șase ani distanță, iar din zece părinți care ne contactează, opt au băieți. Și, de asemenea, par a fi în medie mai severe, în sensul că cazurile cele mai cronice, cele care au fost izolate timp de zece sau douăzeci de ani și nu dau semne de ameliorare, sunt adesea bărbați. Potrivit CNR, izolarea moderată, abandonul preșcolar, este transversală între fete și băieți’.

Cartea lui Jonathan Haidt, „Generația anxioasă”, leagă anxietatea generalizată de apariția smartphone-ului.

„Studiile sunt de acord cu privire la impactul acestor instrumente asupra anxietății sociale și cu siguranță anxietatea socială declanșează un cerc vicios. Un pic ca hikikomori. Adică, cu cât fugi mai mult, cu atât alimentezi mai mult frica, cu atât te strivește mai mult frica.

Accesul la mass-media ar trebui să fie gradat și, mai presus de toate, ar trebui să se facă educație digitală. Dar acest lucru intră în conflict cu multinaționalele, care vor copii dependenți de smartphone-uri.

Reglementarea ar trebui să se facă în amonte, adică de către cei care proiectează sau reglementează aceste instrumente evidențiate acum de literatura științifică ca fiind disfuncționale în creșterea, în special a tinerilor”.

Care sunt cauzele hikikomori?

„Tinerii de astăzi simt presiuni puternice de împlinire socială. Societatea își accelerează viteza și cere rezultate de succes curând, prea curând. Mijloacele de comunicare socială au sporit comparația socială cu alte persoane, alimentând teama de a nu se ridica la înălțimea așteptărilor, de a fi lăsat pe dinafară.

Există însă și alți factori: hikikomori nu pare să fie prezent în cele mai sărace națiuni ale lumii. Este o retragere socială posibilă doar în țările bogate care pot oferi garanții familiale sau sociale, care pot sprijini persoanele inactive.

Hikikomori se retrag pentru că au o alternativă. Da, o fac pentru că sunt bolnavi. Dar asta nu înseamnă să renunți la beneficii, la mâncare, la căldura de acasă, ci înseamnă să renunți la viața socială. Dacă în trecut munca nu era opțională pentru ființa umană, astăzi devine astfel, pentru mulți”.

Este implicată schimbarea familiei?

„Da. Oamenii au mai puțini copii astăzi. Trei dintre națiunile cu cel mai mare număr de hikikomori sunt Japonia, Coreea de Sud și Italia, și toate împărtășesc o demografie comună.

Mai puțini copii înseamnă mai multă presiune asupra propriilor copii, mai multă dorință de a-i proteja.

Hikikomori pare a fi un eșec în etapa evolutivă de tranziție de la adolescență la vârsta adultă, atât de mult încât unul dintre primii psihiatri care a vorbit despre hikikomori în Japonia, Tamaki Saito, a scris o carte cu titlul elocvent „Adolescența fără sfârșit”.

Hikikomori arată ca un adolescent care nu poate deveni adult, nu poate munci, nu se poate despărți de familia sa și nu poate face acest lucru deoarece a dezvoltat o relație morbidă cu părinții săi. O relație pe care nu o poate rupe. Nu-și poate construi o identitate autonomă în raport cu familia și acest lucru se datorează și faptului că părinții din ziua de azi sunt foarte protectori, foarte intruzivi. Toate acestea interferează cu dinamica fiziologică a separării identității”.

Le apasă deficitul de speranță, teama de război, problemele ecologice, sentimentul de sărăcie?

„Ei se retrag dintr-o societate despre care nu simt că aderă la valorile lor morale, iar scenariul politic, schimbările climatice și terorismul mediatic iresponsabil contribuie la acest lucru. Tinerii de astăzi se informează în principal pe social media, iar pe social media prevalează știrile anxioase, negative, pesimiste. Există, de asemenea, fenomenul de doomscrolling, de scrolling compulsiv în căutare de știri care sunt stresante.

Acesta generează o imaginație deosebit de negativă a viitorului la tineri. Există o pierdere de sens, nu se mai găsește nici măcar dorința de a lupta. Hikikomori este, în cele din urmă, opusul activismului.

Hikikomori nu crede că societatea poate fi schimbată și că este inevitabil condamnată la colaps. Prin urmare, orice efort în prezent este lipsit de sens”.

Acești oameni își petrec timpul pe social media, ce găsesc?

„Găsesc polarizare și simplificare. Totul devine alb sau negru și nu mai există loc pentru discuții. Ei devin rigizi din punct de vedere ideologic și sunt fascinați de grupurile online mici, foarte radicalizate. Ceea ce se numește camere de ecou, unde toată lumea are aceeași opinie și unde, desigur, există o tendință, atât la stânga, cât și la dreapta, de a fi fascinați de soluții simpliste.

Există fenomenul incel care se intersectează cu cel al hikikomori. Incels sunt grupuri de bărbați care se radicalizează împotriva femeilor și devin misogini din cauza unei neliniști legate de sfera psihosexuală”.

Cât de mult cântărește asupra tinerilor judecata celorlalți, în special judecata neîncetată și de domeniul public a social media?

„Astăzi suntem cu toții în pericol, suntem judecați permanent de mii de oameni pe social media. Acest lucru schimbă dinamica socială și devine o amenințare constantă, un sentiment de opresiune pentru care nu ne putem separa de anxietate. La hikikomori, această frică de judecată, această anxietate a eșecului, este constantă. Ei nu se pot elibera de această anxietate, care îi vânează. Prin urmare, singura modalitate de a supraviețui este să se ascundă”.

Cum este o zi pentru un băiat hikikomori?

„Un element cheie este inversarea ritmului somn-veghe. Majoritatea acestor copii tind să doarmă în timpul zilei și să rămână treji noaptea. Pentru a juca jocuri video, pentru a fi pe rețelele de socializare, dar adesea și pentru a evita să se întâlnească cu părinții lor.

Pentru că ceea ce le este teamă este ca părintele să le pună întrebări despre viitorul lor, despre intențiile lor. Mai ales dacă au fost izolați ani de zile”.

Ce caută pe net sau în jocurile video?

” Când se trezesc încep imediat să se joace, să stea pe calculator, să se uite la seriale.

Jocurile video sunt un instrument de a descărca furia, stresul, frustrarea. Există și o temă a violenței domestice: hikikomori folosesc agresiunea verbală, dar uneori și fizică împotriva părinților lor. Ei fac acest lucru din cauza frustrării enorme pe care o resimt și pe care nu o pot admite. Hikomori nu recunoaște că are o problemă, este unul mândru.

Unii vorbesc cu părinții lor, iau prânzul sau cina cu ei, alții nu ies niciodată din camera lor.

Mulți hikikomori tind să doarmă mai mult de zece ore pe zi. Aceasta este o temă adesea legată de depresie. Toate acestea sunt modalități de a nu se gândi la viitor. Pentru că hikikomori nu vede viitorul, iar dacă se gândește la el, se simte rău”.

Când se închide ușa pentru totdeauna?

„După ani de izolare. În momentul în care un disconfort psihologic nu este abordat corespunzător, acesta se îndepărtează. Și, din păcate, hikikomori este tocmai un mecanism intrinsec de autoalimentare: cu cât cineva este mai izolat, cu atât își pierde mai mult abilitățile sociale, cu cât se simte în urma celorlalți, cu atât trăiește mai anxios perspectiva de a reveni în societate.

Pentru mulți hikikomori, viața este iremediabil compromisă, nu există cale de întoarcere, nu se poate recupera timpul pierdut. Pentru că au ratat un an școlar, ei simt că viața lor este lipsită de valoare. Este absurd, dar acesta este modelul social care a fost construit, care nu permite găuri în curriculum, nu permite pauze, nu permite eșecuri”.

Primele semne la care trebuie să fim atenți?

„Ele sunt greu de sesizat pentru că se amestecă și se intersectează cu adolescența.

Ele sunt manifestări de închidere față de părinți, de ne-deschidere emoțională, de necomunicare a propriilor emoții. Dar unul dintre cele mai clare semnale de alarmă este intoleranța școlară.

Este un semnal de alarmă care ar trebui să activeze consiliul clasei pentru a lua în considerare adoptarea unui Plan Educațional Personalizat înainte de a ajunge la faza a doua, respingerea școlară.

Mulțumirea poate fi recunoscută mai mult de profesori decât de părinți, deoarece copilul în pericol hikikomori este cel care nu se ridică la schimbarea orei, care nu vorbește cu nimeni în pauză, care transpiră și manifestă anxietate la interogatoriul oral.

La domiciliu, semnalul este respingerea socialității. Dacă un copil începe să renunțe la sport, la ieșirile cu prietenii, este mereu închis în dormitor în timpul zilei, atunci este momentul să interveniți’.

Ce sfaturi pentru profesori și părinți?

„Profesorilor să se formeze, să studieze această problemă și să fie mai flexibili. Acest disconfort nu este un moft, este o problemă serioasă. Nu acceptăm niciodată ca școala să devină un centru de supraviețuire. Un loc în care cei care reușesc vor deveni puternici, iar cei care eșuează vor fi expulzați din sistem. Sfatul este să nu picăm cu iluzia că acest lucru servește la stimulare, pentru că în astfel de cazuri a pica înseamnă a condamna la începutul izolării.

Școala se spală adesea pe mâini: dacă copilul nu vine la școală trebuie să-l picăm. Sfatul pe care îl dau părinților este: retrageți-l pe acest băiat și faceți-l să meargă la o școală privată, transferând problema asupra familiei”.

Cum rămâne cu părinții?

„Nu micșorați, puneți-vă întrebări, faceți un parcurs personal, nu vă gândiți că problema este doar a copilului, ci fiți conștienți că problema este una familială. Aceasta înseamnă participarea la grupuri cu alți părinți, parcurgerea unor trasee psihologice individuale, punerea pe primul loc a bunăstării copilului și nu a așteptărilor pe care le avem de la el.

Un părinte încearcă adesea să bage frica în copilul său. Uite dacă nu termini facultatea nu vei face nimic în viață, uite dacă nu ieși cu prietenii ești un ratat. Încearcă, cu naivitate, să folosească frica pentru a-i mișca pe acești copii. Dar acești copii au deja prea multă frică. Iar când frica este prea multă, ea nu generează o reacție, ci stimulează fuga.

Eu, ca părinte, trebuie să folosesc instrumentul opus: ascultarea, răbdarea, nu graba. Trebuie să hrănesc nu frica, ci speranța”.