G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic face apel la dialog cu protestatarii antiguvernamentali, după…

serbia belgrad proteste
Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic face apel la dialog cu protestatarii antiguvernamentali, după nouă luni de manifestaţii care denunţă corupţia generalizată din ţară şi cer reformarea profundă a clasei politice

Articole22 Aug 0 comentarii

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a lansat vineri un apel la dialog cu protestatarii antiguvernamentali, după mai mult de nouă luni de manifestaţii care denunţă corupţia generalizată din ţară şi solicită o reformă profundă a clasei politice, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Într-o intervenţie televizată din biroul său de la Belgrad, Vucic a spus că este pregătit să discute cu reprezentanţii studenţilor şi ai celorlalţi demonstranţi antiguvernamentali.

”Propun discuţii şi dezbateri la toate posturile noastre de televiziune, pe toate portalurile de internet, cu reprezentanţii legitimi, aducă cu cei pe care ei îi desemnează”, a afirmat şeful statului sârb.

Protestele antiguvernamentale din întreaga ţară au izbucnit după ce 16 persoane au murit, în noiembrie anul trecut, din cauza prăbuşirii acoperişului gării din oraşul Novi Sad ce fusese renovată recent.

”Doresc să confrunt viziuni pentru a găsi o soluţie prin dialog şi discuţii, fără conflict, fără violenţe – pentru a reconstrui ţara, pentru a o readuce pe drumul unde se afla acum nouă luni”, a accentuat preşedintele Vucic.

Reprezentanţii studenţilor nu au făcut deocamdată comentarii despre apelul lui Aleksandar Vucic, dar liderul opoziţiei de centru Savo Manojlovic a respins posibilitatea unor discuţii.

”Un preşedinte care recurge la violenţă nu este cineva cu care poţi avea dezbateri despre chestiuni politice, adică cu un guvern corupt care calcă în picioare democraţia şi drepturile omului. Nu faci un departament de pompieri cu un piroman”, a explicat Manojlovic.

Protestele au fost în general paşnice până la începutul acestei luni, când zeci de poliţişti şi civili au fost răniţi şi sute de persoane au fost arestate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ameninţat cu închisoarea, fostul preşedinte brazilian Bolsonaro face apel la demonstraţii pentru „justiţie”

Articole29 Iun 2025
0 comentarii

Mii de oameni s-au adunat vineri în capitala Serbiei pentru a cere alegeri anticipate după șapte luni de proteste împotriva corupției

Articole30 Mai 2025
0 comentarii

Preşedintele Serbiei afirmă că a „terminat” cu revendicările studenţilor / „Gata cu cererile voastre, am terminat, nu mă interesează”

Articole18 Mai 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.