VIDEO Călin Georgescu, surprins în mașină cu afaceristul Ionel Rusen, acuzat că a escrocat mai mulți antreprenori / G4Media a scris în exclusivitate despre acest caz

Fostul candidat suveranist la prezidențiale, Călin Georgescu, și controversatul om de afaceri Ionel Rusen, s-au întâlnit într-o parcare din Herăstrău. Imaginile au fost surprinse în mașina lui Rusen și postate pe o pagină cunoscută pentru publicarea unor filmări de tip filaj, scrie Adevărul.

G4Media a scris în exclusivitate despre „Dosarul campaniei lui Călin Georgescu: Suspiciuni privind finanțări de la magnatul Ioan Niculae, fost ofițer de securitate și de la un afacerist din Buzău / Consultant: Călin Georgescu a venit la mine în birou, mi-a spus că va candida și are nevoie de o finanțare de 50 de milioane de euro”.

Imaginile postate pe TikTok sugerează că Rusen și Georgescu continuă să se întâlnească discret, la fel ca înainte de campania prezidențială.

Scene surprinzătoare în inima Parcului Herăstrău! Sursele Flash Paparazzi au filmat o întâlnire de taină între Călin Georgescu și controversatul Ionel Rusen. Cei doi au stat împreună în mașina lui Rusen timp de aproximativ 20 de minute, într-o zonă retrasă, aproape de restaurantul „Ancora".

Ionel Rusen este un afacerist din Constanța, care s-a făcut remarcat prin comentariile de pe rețelele de socializare în timpul alegerilor.

Rusen a fost implicat și într-o companie – Romanian Allied International Defense SRL, care voia să cumpere Uzina Mecanică Drăgășani SA, dar aștepta avizul de la SRI, SIE, Ministerele Apărării și Economiei. Între timp, pachetul majoritar al companiei a fost cumpărat de Douglas Anderson, un investitor american, susținător al lui Călin Georgescu.

Potrivit Investigatoria, Rusen este personajul despre care mai mulți oameni de afaceri români, printre care Ioan Niculae, au susținut că i-ar fi escrocat.

Niculae a declarat public că omul de afaceri Ionel Rusen ar fi păgubit zeci de investitori, iar în cazul său personal ar fi vorba de o sumă de aproximativ jumătate de milion de euro.

Un alt om de afaceri din Buzău a susținut că Rusen, alături de Călin Georgescu, l-ar fi escrocat cu un milion de euro. În campania electorală, fostul patron Interagro afirma, într-un interviu la Antena 3, că intenționa să se alăture plângerii formulate la DIICOT de afaceristul buzoian.

„450.000 de euro mi a furat acest escroc. (…) Nu știu ce poate să facă un escroc cu banii pe care i-a luat de la mine. Că i-a dat lui Georgescu, lui Trump, lui Putin… un lucru știu cert numai acest nenorocit a fost la mine în casă, îmi pare rău că i-am dat să mănânce și să bea. (…)N-a fost niciodată un cuvânt legat de finanțarea cuiva într-o campanie electorală, vorbim de anul 2020”, a spus Ioan Niculae.