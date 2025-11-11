Călin Georgescu, judecat marți pentru promovarea legionarismului și cultul criminalilor de război

Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, este judecat, marți dimineață, de magistrații Judecătoriei Sector 1 pentru promovarea legionarismului și cultul criminalilor de război.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Judecătoria Sectorului 1 a decis, în 21 octombrie, să prelungească controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicţii, printre care aceea de a părăsi ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi de a posta pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

