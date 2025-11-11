G4Media.ro
Călin Georgescu, judecat marți pentru promovarea legionarismului și cultul criminalilor de război

Avocat Mircea Petre, Călin Georgescu
Călin Georgescu, judecat marți pentru promovarea legionarismului și cultul criminalilor de război

Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, este judecat, marți dimineață, de magistrații Judecătoriei Sector 1 pentru promovarea legionarismului și cultul criminalilor de război.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Judecătoria Sectorului 1 a decis, în 21 octombrie, să prelungească controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicţii, printre care aceea de a părăsi ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi de a posta pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

