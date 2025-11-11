Bradul-carusel, noutatea Târgului de Crăciun de la Timișoara / Urşi polari şi pinguini în Piața Unirii / Povestea lui Harry Potter într-un spectacol de dans pe gheață

Cea de-a 18-a ediţie a Târgului de Crăciun se va desfășura în cele patru pieţe ultracentrale ale Timișoarei, respective Piața Victoriei, Piața Libertăţii, Piața Unirii şi Piața Sfântul Gheorghe, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Târgul de Crăciun de la Timișoara va aduce carusele pentru cei mici, căsuţe unde se vor comercializa produse de sezon, decoraţiuni, un imens patinoar, scene pentru concerte şi un paradis al luminilor.

Noutatea va fi, în acest an, bradul-carusel amplasat în Piaţa Libertăţii.

Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun va avea loc pe 30 noiembrie, la ora 18:00, odată cu aprinderea iluminatului festiv.

Târgul va rămâne deschis până în 7 ianuarie 2026.

Dacă Piaţa Libertăţii invită într-o lume a copilăriei şi a jocului, Piaţa Unirii va fi un spaţiu cu specific de iarnă, cu urşi polari şi pinguini, iar piaţa Sfântul Gheorghe va redeveni un loc feeric, de poveste, ”numai bun pentru fotografii instagramabile, arată reprezentanţii administraţiei locale”, anunță organizatorii.

Patinoarul din Piaţa Libertăţii va găzdui, în premieră, în acest an, un spectacol de dans pe gheaţă, care va depăna povestea lui Harry Potter, duminică, pe 7 decembrie, de la ora 18:00.

De-a lungul celor cinci săptămâni, pe scena din Piaţa Victoriei vor urca artişti locali, dar şi invitaţi, precum Alexandra Ungureanu, Moonlight Breakfast, Narcisa Suciu, Marius Ciprian Pop și trupa Zdob şi Zdub.

Pe lângă spectacole, Târgul de Crăciun propune timişorenilor şi turiştilor produse tradiţionale şi diverse activităţi recreative, în trenuleţul lui Moş Crăciun sau pe roata panoramică.

În deschiderea Târgului, pe scena din Piaţa Victoriei va urca Ştefan Bănică Junior.