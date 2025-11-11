G4Media.ro
Convocați în ședință extraordinară, consilierii locali constănțeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 50 de milioane de lei, pentru o perioadă de cinci ani. Potrivit hotărârii, suma este necesară pentru finanțarea cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic pentru sezonul rece 2025 – 2026, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Consilierul Ovidiu Cupșa, a anunțat că grupul AUR susține proiectul, dar a atras atenția asupra deficitului bugetar.
“Suntem PENTRU contractarea acestui împrumut, având în vedere că este un împrumut pentru asigurarea căldurii. Am făcut o analiză a bugetului și am estimat că, până la sfârșitul anului, vom intra într-un deficit real de finanțare a cheltuielor de funcționare și a proiecturilor de dezvoltare de aproximativ 100 de milioane de lei. Acest împrumut e, practic, un deficit”, a declarat Ovidiu Cupșa.
Consilierul local independent Felicia Ovanesian a cerut lămuriri referitoare la dobândă și la returnarea altor împrumuturi.
“Cei 255 de milioane de lei împrumutați către Termoficare și Termocentrale, scadenți toți în 2024, s-au întors în bugetul local sau nu?”, a întrebat  Felicia Ovanesian.
“Toate împrumuturile pe care le-am făcut către Termoficare s-au întors, bineînțeles, că s-au întors”, a spus primarul Vergil Chițac.
“E un împrumut pentru funcționare, și mie asta chiar nu-mi sună bine. Agreez oricând pentru dezvoltare. Noi abia am dat 72 de milioane în anul 2025, exact cu aceeași destinație”, a mai precizat Felicia Ovanesian.
Primarul Vergil Chițac susține că este nevoie de acest împrumut pentru a acoperi lacunele legislative.
“Romgazul cere banii înainte, deci noi trebuie să contractăm gazul acum, înainte de a-l folosi, iar noi nu putem să încasăm de la consumatorii noștri, decât la cel puțin 45 de zile după ce am furnizat căldura”, a declarat Vergil Chițac.
În aceeași ședință, aleșii au desemnat doi reprezentanți în Consiliul de Administrație al Termoficare Constanța SRL. Amendamentul care prevedea scăderea indemnizației membrilor consiliului de administrație a fost respins.

