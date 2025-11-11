Nou atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marţi, a avariat infrastructura energetică şi pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul ţării), potrivit informaţiilor furnizate de guvernatorul, Oleg Kiper, citat de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Ca urmare a atacului, au izbucnit incendii la mai multe infras tructuri energetice”, a scris Kiper pe contul său de Telegram.

Kiper a adăugat că un depozit al companiei feroviare şi una dintre clădirile sale administrative au fost, de asemenea, afectate.

De la începutul toamnei, Rusia atacă practic în fiecare noapte infrastructurile energetice ucrainene. De asemenea, din a ugust, dronele sale vizează constant infrastructurile energetice ucrainene.

Forţele ucrainene lansează la rândul lor atacuri constante cu drone împotriva rafinăriilor şi a ltor infrastructuri energetice ruseşti.

Şeful Centrului de combatere a dezinformării de pe lângă Consiliului pentru Securitate Naţională al Ucrainei, Andrii Kovalenko, a indicat pe contul său de Telegram că o rafinărie din regiunea rusă Saratov a fost lovită de drone în timpul nopţii.