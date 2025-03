Călin Georgescu recunoaște că a folosit Mercedesul GLE dat de Horațiu Potra și susține că a trecut mașina în declarația de avere, dar acest lucru nu s-a întâmplat / Fostul candidat pro-rus a folosit gratuit și un Mercedes GLE Coupe oferit de un apropiat al lui Potra, pentru care chiria lunară era de 16.900 de lei / Probele arată că Georgescu ar fi primit și bani de la Potra și apropiații săi

Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din 2024 a făcut mai multe afirmații într-o emisiune la Realitatea TV, care sunt contrazise de informațiile din propria declarație de avere, dar și de probele strânse de procurori în dosarul în care Călin Georgescu este anchetat pentru infracțiuni extrem de grave.

Într-o emisiune de zilele trecute la Realitatea TV, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a recunoscut că a primit o mașină de la Horațiu Potra, un Mercedes GLE, și susținea că ar fi trecut-o și în declarația de avere.

„Dacă am folosit-o la început? Da, sigur că da! Am și pus-o în declarația de avere, cred că rămân toți uimiți pentru că este absolut banală, înainte să fie militarii din Legiunea Franceză lângă mine pentru că aveau în momentele acelea contracte în Africa și era firesc să am o mașină sigură pe care o conduceam doar eu”, declara Călin Georgescu.

G4Media a verificat afirmația sa, iar aceasta nu este adevărată. În declarația de avere completată de Călin Georgescu pe 1.10.2024, la rubrica „Bunuri mobile” menționează că este doar proprietarul unui autovehicul Toyota Yaris, fabricat în 2022.

Declarație de avere Călin Georgescu

Nu spune nimic despre Mercedesul GLE primit de la Horațiu Potra.

Se declară împotriva opulenței, dar i-a cerut lui Potra un Mercedes GLE Coupe

Călin Georgescu nu spune adevărul nici când afirmă că ar fi renunțat la Mercedesul GLE pentru că mașina era prea opulentă.

Din discuția cu Horațiu Potra interceptată de procurori reiese că Georgescu i-a cerut lui Potra un Mercedes GLE Coupe, dar pentru că modelul nu era disponibil, s-a oferit să îi dea un Mercedes GLE.

„După ce au venit ei, am renunțat la ea și s-a terminat totul. Și am luat tot dintr-un parc auto, similar, a venit domnul Potra cu această mașină, am preluat niște Renault-uri. Pentru că era o mașină opulentă și nu aveam nevoie de așa ceva, mai ales că cei de lângă mine îmi asigurau absolut totul”, susținea Călin Georgescu în emisiunea de la Realitatea TV.

Abonat la mașini de lux

Deși se declară împotriva opulenței, anchetatorii au descoperit că Georgescu a folosit și un Mercedes GLE Coupe în campania prezidențială de anul trecut, primit de la un apropiat al lui Horațiu Potra, dar pentru care acesta din urmă plătea o chirie lunară de 16.900 de lei.

Mai mult decât atât, Călin Georgescu ar fi primit diverse sume de bani în numerar fie direct de la Horațiu Potra, fie de la apropiați ai acestuia în locații din București și Ilfov, reiese din probele de la dosar.

„Din analiza probelor din dosar rezultă că Călin Georgescu a beneficiat de sprijinul financiar al lui Horațiu Potra. Astfel, Călin Georgescu a utilizat, cu titlu gratuit, o limuzină Mercedes GLE Coupe, închiriată începând cu luna iunie 2024, și cel mai probabil, până în ianuarie 2025, prin intermediul SC Stephy Catering Consult SRL, societate controlată de un apropiat al luiu Horațiu Potra, Cristian Dan Panta, de asemenea participant la evenimentele din 7.12.2024. Plata chiriei lunare, de aproximativ 16.900 lei, a fost efectuată de Horațiu Potra în numerar, iar conversațiile din aplicațiile de mesagerie demonstrează caracterul sistematic al acestui aranjament pe întreaga perioadă a campaniei electorale, precum și anterior acestui moment. De asemenea, probele indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către Călin Georgescu, fie direct, fie prin intermediul unor apropiați ai lui Horațiu Potra, în locații din București și Ilfov”, au stabilit procurorii care anchetează cazul.