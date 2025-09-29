Victoria pro-europenilor în Republica Moldova, „o palmă răsunătoare pentru Putin”, consideră președintele USR, Dominic Fritz

Președintele USR, Dominic Fritz, consideră că rezulatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova demonstrează rezistența democrației față de atacurile brutale ale Rusiei și le-a transmis felicitări moldovenilor pentru felul în care s-au mobilizat.

„Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre. Democrația fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile. Asta ne protejează și pe noi”, a scris primarul Timișoarei pe facebook.

„Cui să fim recunoscători?

1. Moldovenilor, care au înțeles miza existențială și s-au mobilizat din nou. Nici banii, nici intimidările, nici minciunile venite din Moscova nu au putut asupri demnitatea acestor europeni drepți.

2. ⁠Maiei Sandu. Fără determinarea ei, credibilitatea ei, integritatea ei, nu doar Republica Moldova ar fi mai slabă, ci întreaga Europă. Cu acest rezultat, a devenit definitiv unul dintre cei mai importanți lideri europeni.

3. Instituțiilor de securitate si de ordine publică din Republica Moldova. Au apǎrat statul de drept și democrația cu o hotărâre și un profesionalism pe care uneori ni l-am dori și în România.

Și dacă tot ⁠începe summitul de la Timișoara azi, despre extinderea UE: țara care trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene se numește Republica Moldova. Avem nevoie de ei la fel de mult ca și ei de noi”, a mai arătat președintele USR.