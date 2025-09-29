Statul român a cheltuit doar 13.000 de euro în 13 ani de școală cu un elev care a terminat liceul anul acesta, echivalentul modelului de bază pentru un autoturism nou, a 10 telefoane sau a 13 metri pătrați de locuință în provincie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Statul român a cheltuit doar 62.000 de lei cu un elev care a terminat școala anul acesta, de la clasa pregătitoare până în clasa a XII-a inclusiv. Suma echivalează cu aproximativ 13.000 de euro și include atât salariile profesorilor, cât și cheltuielile materiale aferente școlarizării. Datele provin din răspunsul Ministerului Educației la o întrebare adresată de un parlamentar al Opoziției și sunt calculate pe baza costului standard per elev, indicatorul utilizat pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ din România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Analiza datelor arată că în perioada 2012–2025, un elev care a parcurs întregul ciclu al învățământului obligatoriu a „consumat” din bugetul public, în medie, 1.000 de euro pe an. Din această sumă, partea destinată materialelor didactice și cheltuielilor auxiliare este extrem de redusă: puțin peste 1.100 de euro pe întreaga durată a școlii, adică mai puțin de 100 de euro pe an.

Cheltuielile pe materiale au pornit de la 318 lei (aproximativ 72 de euro) în 2013 și au ajuns la 851 de lei (171 de euro) în 2024. În total, statul a alocat 5.443 de lei pentru materiale pe parcursul a 13 ani de școală, reiese in datele oficiale. Această sumă reprezintă mai puțin de 10% din totalul cheltuielilor, restul fiind dedicat salariilor cadrelor didactice și personalului din învățământ.

Sursa datelor: Ministerul Educației și Cercetării

În ceea ce privește salariile, acestea au crescut vizibil în lei, dar în euro avansul a fost mai temperat. În 2013, costul standard aferent salariilor pentru un elev era de 1.847 de lei (418 euro), iar în 2024 acesta ajunsese la 9.620 de lei (1.934 de euro). Totalul pe întreaga perioadă 2012–2025 este de 56.593 de lei, echivalentul a circa 11.865 de euro.

Astfel, pentru întreaga perioadă de școlarizare obligatorie, de la clasa pregătitoare până la finalul liceului, statul român a cheltuit oficial 62.036 de lei pe un elev, adică aproximativ 13.037 de euro. Proporția este dezechilibrată, arată datele, aproape toată suma merge către salarii, în timp ce cheltuielile pentru materiale și resurse educaționale sunt marginale.

Pentru a avea raportarea corectă la euro, am agregat datele în lei cu datele Băncii Centrale Europene privind cursul mediu anual euro-leu pentru perioada respectivă.