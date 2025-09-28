G4Media.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan: Felicit din inimă cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară…

ilie bolojan profil
Foto: InquamPhotos / George Călin

Prim-ministrul Ilie Bolojan: Felicit din inimă cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri şi pentru votul în direcţia europeană

28 Sep

Prim-ministrul Ilie Bolojan felicită cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică şi pentru votul în direcţia europeană, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate al preşedintelui Republicii Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlamentare, cu peste 50% din votur, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Vreau să felicit în mod deosebit şi autorităţile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul şi pentru felul în care au făcut faţă unui complex de presiuni menite să deturneze dorinţa oamenilor. În final, aşa cum se întâmplă în democraţii autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferenţa”, scrie Bolojan luni, pe Facebook.

El subliniază că locul Republicii Moldova este în marea familie europeană.
”Personal, dar şi în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”, conchide Bolojan.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

