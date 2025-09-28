Prim-ministrul Ilie Bolojan: Felicit din inimă cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri şi pentru votul în direcţia europeană

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul Ilie Bolojan felicită cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică şi pentru votul în direcţia europeană, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate al preşedintelui Republicii Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlamentare, cu peste 50% din votur, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Vreau să felicit în mod deosebit şi autorităţile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul şi pentru felul în care au făcut faţă unui complex de presiuni menite să deturneze dorinţa oamenilor. În final, aşa cum se întâmplă în democraţii autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferenţa”, scrie Bolojan luni, pe Facebook.

El subliniază că locul Republicii Moldova este în marea familie europeană.

”Personal, dar şi în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”, conchide Bolojan.