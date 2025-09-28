Prim-ministrul Ilie Bolojan: Felicit din inimă cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri şi pentru votul în direcţia europeană
Prim-ministrul Ilie Bolojan felicită cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică şi pentru votul în direcţia europeană, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate al preşedintelui Republicii Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlamentare, cu peste 50% din votur, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Vreau să felicit în mod deosebit şi autorităţile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul şi pentru felul în care au făcut faţă unui complex de presiuni menite să deturneze dorinţa oamenilor. În final, aşa cum se întâmplă în democraţii autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferenţa”, scrie Bolojan luni, pe Facebook.
El subliniază că locul Republicii Moldova este în marea familie europeană.
”Personal, dar şi în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”, conchide Bolojan.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Mesaj al pemierului Ilie Bolojan, după alegerile parlamentare de peste Prut: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană”
Victoria pro-europenilor în Republica Moldova, „o palmă răsunătoare pentru Putin”, consideră președintele USR, Dominic Fritz
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.