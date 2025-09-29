Iranul spune că a executat „unul dintre cei mai importanţi spioni” ai Israelului

Un bărbat găsit vinovat de spionaj şi calificat de Iran drept „unul dintre cei mai importanţi spioni” ai Israelului, duşman declarat al Teheranului, a fost executat luni dimineaţă, conform justiţiei iraniene, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Este prima dată când autorităţile iraniene menţionează numele bărbatului, Bahman Choubi Asl. Puterea judiciară nu a furnizat deocamdată data arestării sale.

Iranul şi Israelul s-au confruntat în iunie într-un război de 12 zile, declanşat de lovituri israeliene fără precedent pe teritoriul iranian, vizând în special centre militare, ale puterii şi altele legate de programul nuclear de la Teheran.

Iranul a ripostat prin tiruri de rachete şi atacuri cu drone împotriva Israelului, stat nerecunoscut de liderii iranieni.

De la sfârşitul ostilităţilor, Iranul a promis procese rapide pentru persoanele suspectate de colaborare cu Israel.

Astfel, autorităţile iraniene au anunţat mai multe arestări pentru spionaj şi execuţia mai multor persoane declarate vinovate că au lucrat cu Mossad, serviciul de informaţii externe israelian.

Puterea judiciară a afirmat luni că Choubi Asl a colaborat „strâns” cu serviciile de informaţii israeliene, precizând că bărbatul a avut „acces privilegiat la bazele de date vitale şi suverane” ale Republicii Islamice.

Ofensiva israeliană din iunie a ucis ofiţeri de rang înalt, oameni de ştiinţă din domeniul nuclear şi câteva sute de alte persoane, inclusiv civili.

Pe 9 august, justiţia a anunţat deschiderea unei anchete asupra a 20 de persoane arestate pentru presupusele lor legături cu Israelul.

Câteva zile mai târziu, Iranul l-a executat pe Roozbeh Vadi, un bărbat acuzat că a transmis informaţii despre un om de ştiinţă din domeniul nuclear, ucis în timpul războiului.