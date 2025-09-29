O grădină cu sculpturi realizate de Picasso va fi inaugurată la Paris în 2030, cu acces gratuit pentru public

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O grădină cu sculpturi din bronz realizate de Pablo Picasso, „accesibilă gratuit tuturor”, îşi va deschide porţile în 2030 lângă Muzeul Naţional Picasso din Paris, a anunţat duminică Cecile Debray, preşedinta acestei instituţii care sărbătoreşte 40 de ani de existenţă, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acest „prim muzeu în aer liber” dedicat maestrului picturii moderne va fi conceput ca o extensie a muzeului creat în 1985 şi care găzduieşte cea mai mare colecţie de opere ale lui Picasso din lume, a precizat Cecile Debray în marja acestei aniversări.

Grădina se va întinde pe un spaţiu verde cu suprafaţa de 2.300 de metri pătraţi, care va găzdui o duzină de creaţii emblematice ale maestrului spaniol, inclusiv celebra sa lucrare intitulată „Chevre” („Capra”).

Viitorul spaţiu exterior va reuni grădina muzeului – necunoscută publicului şi care nu găzduieşte până în prezent nicio operă a lui Picasso – şi micul scuar de lângă ea, a precizat Cecile Debray.

El va fi accesibil la aceleaşi ore de vizitare ca o grădină publică, gratuit, dar sub supravegherea muzeului.

Deşi sculpturi realizate de Picasso înfrumuseţează spaţiul public din New York şi Chicago, până acum nu era şi cazul Parisului, a subliniat preşedinta muzeului.

Ea speră că acesta va fi „un moment magic” în oraş, „în spiritul lui Picasso, cu un public care va putea interacţiona cu operele de artă şi unde copiii mici vor putea să se joace în mijlocul vegetaţiei”.

Denumit „Picasso 2030”, proiectul este susţinut de Primăria din Paris şi de Ministerul Culturii din Franţa. El a fost conceput „în urma unui dialog cu familia Picasso, mai ales cu Paloma”, fiica sa, a adăugat Cecile Debray.

De asemenea, o nouă aripă va completa acea clădire istorică, un conac din secolul al XVII-lea situat în centrul celebrului cartier Marais.

Această amenajare ar trebui să permită dublarea spaţiilor dedicate expoziţiilor temporare, care vor ajunge la o suprafaţă de 800 de metri pătraţi, a dezvăluit Cecile Debray, care, de la preluarea conducerii instituţiei, în urmă cu patru ani, şi-a propus să reînnoiască abordarea operei lui Pablo Picasso în lumina dezbaterilor sociale şi, în special, a mişcării #MeToo.

Cu un buget total estimat la 50 de milioane de euro, finanţat integral din fonduri private şi cu sprijinul familiei Picasso, lucrările vor începe în 2028. Muzeul va rămâne deschis pe toată durata lucrărilor.