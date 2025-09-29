G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Prezență record la urne în diaspora Republicii Moldova / Proeuropenii, votați masiv…

vot-moldova-românia
g4media

Prezență record la urne în diaspora Republicii Moldova / Proeuropenii, votați masiv / Socialiștii lui Igor Dodon, abia pe locul IV în clasament

Articole29 Sep • 335 vizualizări 0 comentarii

Diaspora Republicii Moldova a înregistrat un record al prezenței la urne pentru un scrutin parlamentar desfășurat vreodată în această țară. Peste 270.000 de oameni au votat în afara granițelor, iar partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) proeuropean și aflat la guveranre a câștigat detașat scrutinul.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

După numărarea a 291 dintre cele 301 secții de votare din diaspora, PAS a întrunit 78,35% din voturile moldovenilor plecați în străinătate, urmat de Partidul Nostru, al omului de afaceri Renato Usatîi, cu 5,58%. Pe locul 3 se situează partidul politic „Democraţia Acasă” (PPDA), ce se declară pro-unionist şi care este susţinut de AUR România, cu 5,19 procente, iar pe 4 Blocul Patriotic al fostului președinte pro-rus, Igor Dodon, cu 5,10%.

Conform votului din diaspora moldoveană, doar aceste formațiuni și alianțe ar fi trecut pragul electoral pentru alegerile parlamentare.

Potrivit zdg.md, la alegerile parlamentare din 2021, la secțiile deschise în străinătate au participat, în total, 212 434 de alegători, în timp ce la alegerile legislative din 2019 au participat 76 583 de cetățeni.

Statele în care s-a înregistrat cea mai mare prezență la urne sunt Italia, Germania, România, Franța și Marea Britanie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Victoria proeuropenilor în Republica Moldova, „o palmă răsunătoare pentru Putin”, consideră președintele USR, Dominic Fritz

Articole29 Sep
0 comentarii

Moldova, vedeta internaţională pe Netflix, într-un nou sezon din documentarul „Flavours of Romania and The Republic of Moldova”

Articole25 Sep • 809 vizualizări
0 comentarii

Universitățile din Iași îi încurajează pe studenții basarabeni să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie/ Mizele uriașe ale scrutinului

Articole25 Sep • 65 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.