Prezență record la urne în diaspora Republicii Moldova / Proeuropenii, votați masiv / Socialiștii lui Igor Dodon, abia pe locul IV în clasament

Diaspora Republicii Moldova a înregistrat un record al prezenței la urne pentru un scrutin parlamentar desfășurat vreodată în această țară. Peste 270.000 de oameni au votat în afara granițelor, iar partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) proeuropean și aflat la guveranre a câștigat detașat scrutinul.

După numărarea a 291 dintre cele 301 secții de votare din diaspora, PAS a întrunit 78,35% din voturile moldovenilor plecați în străinătate, urmat de Partidul Nostru, al omului de afaceri Renato Usatîi, cu 5,58%. Pe locul 3 se situează partidul politic „Democraţia Acasă” (PPDA), ce se declară pro-unionist şi care este susţinut de AUR România, cu 5,19 procente, iar pe 4 Blocul Patriotic al fostului președinte pro-rus, Igor Dodon, cu 5,10%.

Conform votului din diaspora moldoveană, doar aceste formațiuni și alianțe ar fi trecut pragul electoral pentru alegerile parlamentare.

Potrivit zdg.md, la alegerile parlamentare din 2021, la secțiile deschise în străinătate au participat, în total, 212 434 de alegători, în timp ce la alegerile legislative din 2019 au participat 76 583 de cetățeni.

Statele în care s-a înregistrat cea mai mare prezență la urne sunt Italia, Germania, România, Franța și Marea Britanie.