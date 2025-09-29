Grindeanu: Republica Moldova a avut maturitatea necesară să nu cadă în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului / Dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că rezultatele votului de duminică demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului, transmite Agerpres.

„Felicitări cetăţenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare şi un nivel de trai mai bun pentru cetăţeni. Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului”, a scris Grindeanu pe Facebook.

El a subliniat că locul Republicii Moldova „este în marea familie europeană”.

„De aceea ne dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028”, a precizat Grindeanu.