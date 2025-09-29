G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Grindeanu: Republica Moldova a avut maturitatea necesară să nu cadă în capcana…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Grindeanu: Republica Moldova a avut maturitatea necesară să nu cadă în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului / Dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028

Articole29 Sep • 138 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că rezultatele votului de duminică demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Felicitări cetăţenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare şi un nivel de trai mai bun pentru cetăţeni. Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului”, a scris Grindeanu pe Facebook.

El a subliniat că locul Republicii Moldova „este în marea familie europeană”.

„De aceea ne dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028”, a precizat Grindeanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.