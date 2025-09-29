Un medicament fabricat din marijuana a redus durerile de spate pentru sute de pacienți care au participat la un studiu

Un medicament experimental fabricat din marijuana a redus cu succes durerile de spate într-un nou studiu, oferind un sprijin suplimentar pentru potențialul medicamentului în tratarea uneia dintre cele mai comune forme de durere cronică, scrie AP.

Studiul pe 800 de pacienți, realizat de un producător de medicamente german, este cea mai recentă dovadă a proprietăților terapeutice ale canabisului, care rămâne ilegal conform legislației federale americane, chiar dacă majoritatea statelor l-au pus la dispoziție pentru uz medical sau recreațional.

Autoritățile din domeniul sănătății din Canada și Europa au aprobat anterior o formă de canabis de calitate farmaceutică pentru mai multe tipuri de durere, inclusiv dureri nervoase cauzate de scleroza multiplă. În SUA, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat un medicament care conține CBD – una dintre numeroasele substanțe chimice neintoxicante găsite în canabis – pentru a trata convulsiile rare la copiii cu epilepsie.

Spre deosebire de acest medicament, cunoscut sub numele de Epidiolex, noua formulă de canabis de la producătorul de medicamente Vertanical conține THC, ingredientul activ din marijuana care îi face pe utilizatori să se simtă euforici. Însă nivelurile substanței chimice sunt foarte scăzute, practic o microdoză în comparație cu ceea ce este disponibil în jeleuri, batoane de ciocolată și alte produse vândute la dispensarele de marijuana din SUA. Compania a declarat că pacienții din studiu nu au prezentat niciun semn de abuz, dependență sau sevraj de droguri.

Conducerea nu este recomandată în primele săptămâni de administrare a medicamentului, deși compania a declarat că decizia de a conduce sau nu a fost lăsată în cele din urmă la latitudinea pacienților.

Vertanical solicită aprobare pentru un grup mare de pacienți: cei care suferă de dureri lombare, o afecțiune cronică care afectează milioane de oameni și are puține tratamente dovedite.

Analgezicele fără prescripție medicală, cum ar fi ibuprofenul, nu pot fi utilizate pentru durerea pe termen lung din cauza efectelor lor secundare, care includ ulcere stomacale și indigestie. Opioidele nu mai sunt recomandate, după ce prescrierea excesivă de analgezice precum OxyContin în anii 1990 și 2000 a dus la epidemia continuă de dependență de această clasă de droguri.

Durerea cronică este una dintre cele mai frecvent menționate afecțiuni de către persoanele înscrise în programe de stat pentru utilizarea marijuanei medicale. Însă au existat puține cercetări riguroase privind utilizarea medicamentului în cadrul acestui grup.

Autorul principal al studiului, Dr. Matthias Karst, a declarat într-un e-mail că noile descoperiri arată că marijuana „poate reduce semnificativ durerea și poate îmbunătăți funcția fizică la pacienții cu dureri lombare cronice, fără preocupările legate de siguranță asociate în mod obișnuit cu opioidele”. Karst este specialist în durere la Facultatea de Medicină din Hanovra și consultant pentru Vertanical.

Pentru noul studiu, pacienții cu dureri de spate au fost repartizați aleatoriu să ia extractul lichid de canabis brevetat de Vertanical sau un placebo.

La sfârșitul celor 12 săptămâni, pacienții care au luat medicamentul au raportat o reducere de aproape 2 puncte a durerii pe o scală de 11 puncte, comparativ cu 1,4 puncte pentru cei care au luat placebo. Diferența a fost semnificativă statistic. Cei care au primit medicamentul au raportat, de asemenea, îmbunătățiri ale somnului și ale stării generale în activitățile zilnice.

Pacienții care au continuat cu o fază de extensie de șase luni au continuat să experimenteze reduceri ale durerii. Rezultatele au fost publicate luni în revista Nature.

Efectele secundare au inclus amețeli, dureri de cap, oboseală și greață și au dus la întreruperea prematură a administrării medicamentului la peste 17% dintre persoane. Cercetătorii au declarat că rata de abandon a fost mai mică decât cea raportată de obicei în cazul opioidelor, care pot provoca constipație, greață, somnolență și pot prezenta riscuri de dependență.

Vertanical a depus o cerere pentru medicamentul său la autoritățile de reglementare europene. În SUA, compania declară că „lucrează îndeaproape” cu autoritățile de reglementare pentru a concepe un studiu care să susțină aprobarea FDA.