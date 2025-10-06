Un cetățean american care spune că a lucrat la CIA susține că Ana Birchall i-ar fi cerut să o sprijine pentru a deveni informatoare CIA / Birchall: ”Totul este un fals”

Roniel Aledo, un cetățean american care susține că a lucrat la CIA, a depus la Departamentul Justiției din SUA un document în care scrie că fosta ministră a Justiției, Ana Birchall, i-ar fi cerut să o sprijine să devină informatoare CIA în schimbul sprijinului pentru a deveni din nou ministru. Aledo arată în documentul făcut public că el ar fi avut în martie o înțelegere cu Birchall, care atunci era consilier prezidențial, fără să aibă un contract și fără să fie plătit. Birchall a respins acuzațiile și a spus pentru G4Media că ”totul este un fals”.

Roniel Aledo este un susținător al politicilor lui Vladimir Putin, după cum arată mai multe articole semnate de acesta.

De asemenea, Aledo apare ca expert pe site-ul think-tank-ului românesc Strategikon, unde ca președinte onorific este trecut Ioan Mircea Pașcu.

Informația despre acuzațiile lui Roniel Aledo a fost făcută publică de bloggerul Vlad Mercori, devenit cunoscut după un interviu cu Anton Rog, general de brigadă în SRI și director al Centrului National Cyberint. În campaniile din 2024, Mercori a susținut constant candidații PNL.

Documentul depus de Roniel Aledo la Departamentul de Justiție al SUA în temeiul Legii de înregistrare a agenților străini (FARA) arată ca Ana Birchall, fost vicepremier și ministru al Justiției, i-ar fi cerut să o pună în contact cu CIA pentru a deveni informator al agenției americane de informații.

“Ana (Birchall) vrea să devină demnitar guvernamental de rang înalt. Dacă se întâmplă asta, atunci vrea să devină o susținătoare și o apărătoare puternică a politicilor guvernului SUA în România și o sursă/agent pentru CIA. Vreau să o promovez în cadrul CIA și DIA”, arată declarația lui Roniel Aledo.

Aledo susține în documentul citat că înțelegerea cu Ana Birchall a debutat informal, fără contract scris, doar un acord verbal, la 1 martie 2025.

Roniel Aledo a susținut în documentul depus la Departamentul de Justiție al SUA că a contactat un ofițer superior al Agenției de Informații a Apărării a SUA prin apeluri telefonice și mesaje text pentru a o promova pe Birchall ca „potențială sursă/agent” al serviciilor de informații americane în România.

”Resping categoric aceste afirmații. Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană. Îi rog pe toți cei de bună-credință – jurnaliști și cititori – să citească documentul invocat, până la capăt: autorul lui scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public. Afirmațiile că „a contactat CIA” îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul. Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el. Orice folosire a numelui meu în acest context o consider o tentativă de uzurpare a identității și o calomnie”, a spus Birchall într-o postare pe rețelele sociale.

”Totul este un fals! Va rog sa nu imprastiati si dvs aceste info false care in mod evident nu doar ca imi incalca drepturile nepatrimoniale, dar imi face foarte mult rau atat mie, cat si familiei mele. Dl. Vlad Mercori – cel care a postat aceste informatii false – nu este la prima postare cu informatii false despre mine si familia mea. Si anul trecut, in timpul campaniei electorale a scris/plus video despre sotul meu, exact ca acum, desi i s-a spus ca este fals ce sustine el. Ulterior a sters video sustinand „ca a fost indus in eroare de cine i-a dat info”, fara ca macar sa aiba decenta sa isi ceara scuze. Trecand peste ridicolul celor scrise in acel document, si dl Mercori si dvs si oricine este de buna credinta daca citeste cu atentie observa ca dl Aledo scrie ca nu a existat nicio intelegere, niciun contact, niciun agreement, nu i s-a platit nimic etc”, a declarat Birchall pentru G4Media.

”Dl. Aledo a fost contactat inca de acum o saptamana sa rectifice aceasta minciuna sau va fi dat in judecata. Mai mult, Departamentul de Justiție (DoJ) a fost contactat fiind informat de falsul din acest doc. Eu nu pot fi tinuta responsabila de ce minciuni spun unii sau altii despre mine, in aceasta evidenta campanie de denigrare si de defaimare cu info false. O comanda mizerabila de executie a Anei Birchall, confirmata de modul de actiune a dlui Vlad Mercori care nu a fost interesat de adevar”, a mai spus Birchall.

Roniel Aledo a scris mai multe articole în care a susținut politicile președintelui rus Vladimir Putin. Unele dintre acestea au fost arhivate pe un site rusesc.

Mai mult, Aledo a declarat pentru presa din America de Sud că CIA a interferat în politica din Bolivia și alte țări din America Latină – adică exact acuzațiile constante ale Rusiei la adresa SUA.

Birchall a fost ministru al Justiției în guvernul Viorica Dăncilă și consilier prezidențial în mandatul președintelui interimar Ilie Bolojan.

Roniel Aledo susține pe contul său de LinkedIn că acum lucrează la o școală publică din SUA și că a lucrat timp de un an la CIA în perioada 2006-2007.