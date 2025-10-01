AUR cere interzicerea eșarfelor islamice în Parlamentul European / Demersul, inițiat de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Şeful Delegaţiei AUR, afiliate Grupului ECR din Parlamentul European, a cosemnat, marţi, o scrisoare adresată preşedintei legislativului european, Roberta Metsola, prin care se cere interzicerea imediată a portului tuturor eşarfelor islamice – hijab, niquab etc. – în interiorul instituţiei, atât de către angajate cât şi de către salariatele furnizorilor externi.

„Mă alătur acestei iniţiative în virtutea susţinerii valorilor europene fundamentale, cum ar fi democraţia şi egalitatea de gen. Sunt de părere că prin interzicerea acestor eşarfe cu simbol profund religios islamic am consolida imparţialitatea serviciului public în cadrul Uniunii Europene şi am transmite un mesaj puternic de sprijin pentru emanciparea femeilor care trăiesc sub opresiune islamică”, a explicat Adrian Axinia.

Mai mult, eurodeputatul român consideră că legislativul european trebuie să fie un exemplu de neutralitate pentru Statele Membre, societatea civilă şi alte organizaţii internaţionale când vine vorba despre egalitatea de gen.

„Parlamentul European trebuie să impună un nou standard de aur pentru instituţiile UE prin promovarea consecvenţei şi încrederii pentru cetăţenii care provin din medii diverse. Purtarea acestor eşarfe poate deveni o vulnerabilitate care să vizeze direct valorile instituţiei, fiind un simbol al practicilor legate de inegalitatea de gen şi coerciţie. Or permiterea purtării acestora în inima democraţiei europene transmite un mesaj opus acestor angajamente şi valori europene”, subliniază europarlamentarul AUR, Adrian Axinia, care precizează că a cosemnat scrisoarea colegului său de grup politic, suedezul Charlie Weimers, adresată preşedintei PE Roberta Metsola.

În scrisoarea adresată şefei PE, eurodeputaţii ECR subliniază că Franţa şi Belgia, două state membre ale Uniunii Europene cu o componentă islamică importantă a populaţiei lor, au interzis total sau parţial (regional în cazul Belgiei) purtarea însemnelor religioase islamice în instituţiile publice pentru a consolida serviciul neutru şi coerent către cetăţeni. Mai mult, sunt două precendente importante, confirmate juridic, aliniate drepturilor fundamentale, mai subliniază eurodeputaţii consemnatari ai scrisorii.