Consilierul prezidenţial Ana Birchall despre candidatura Liei Savonea la şefia ÎCCJ: Este un conflict de natură constituțională între CSM și ÎCCJ

UPDATE ora 14:10

Potrivit articolului 146 alineatul e din Constituţia României, Curtea Constituţională „soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii”.

ARTICOLUL INIŢIAL:

Consilierul prezidenţial Ana Birchall consideră că suntem în faţa unui conflict de natură constituțională între CSM și ÎCCJ întrucât CSM a demarat procedura de selecţie a noului şef al Înaltei Curţi cu 4 luni înainte, deşi legea spune că trebuie cu 2 luni în avans.

Consecința este că Înalta Curte va avea 2 președinți, afectând buna funcționare a ÎCCJ, dar și vătămarea drepturilor altor persoane care s-ar fi putut înscrie, având în vedere criteriul vechimii, a explicat Ana Birchall.

CSM a publicat ieri lista cu candidaţii pentru şefia ÎCCJ. Singurul candidat este judecătoarea Lia Savonea, fostă şefă a CSM şi a Curţii de Apel Bucureşti, considerată liderul grupării antireformiste din CSM care a justificat modificările PSD la legile Jusiției pe vremea lui Dragnea, a impus procurorii Secției speciale și șeful Inspecției judiciare, care au hărțuit magistrații incomozi.

AICI postarea integrală a Anei Birchall.

„Am citit în presă că d-na Lia Savonea s-a înscris, unic candidat, pentru șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție!

Inițial am crezut că este o glumă, una proastă, dar văd că este adevărat!

Sunt mai multe întrebări publice la care românii cinstiți și de bună credință merită răspunsul:

Este sau nu este un conflict de natură constituțională între CSM și ÎCCJ?

Eu cred că da tocmai pentru că CSM, în mod inexplicabil și în mare grabă, a devansat procedura de selecție cu 4 luni înainte, deși legea spune că trebuie cu 2 luni în avans.

Consecințe: ÎCCJ va avea 2 președinți, afectând buna funcționare a ÎCCJ, dar și vătămarea drepturilor altor persoane care s-ar fi putut înscrie, având în vedere criteriul vechimii!

Ministrul PSD al Justiției să sesizeze de urgență Inspecția Judiciară, Inspecție Judiciară care ar fi trebuit să investigheze ( poate investighează acum) și să sancționeze multiplele derapaje, inclusiv abuzul săvărșit de d-na Savonea consemnat într-o decizie CCR ( revin asupra acestui aspect).

Nu poți avea în fruntea ÎCCJ un judecător cu o asemenea conduită profesională!

Oare disperarea de a avea controlul asupra justiției, din motive lesne de înțeles, este motivul pentru care dl. Sorin Grindeanu impune condiții la negocierile pentru formarea guvernului și ține cu dinții ca Ministerul Justiției să fie la PSD?

Eu încă sper că nu are niciun motiv!

Dacă chiar nu are niciun motiv ascuns și într-adevăr dorește binele României și al românilor cinstiți are dl Sorin Grindeanu curajul să lase justiția să fie cu adevărat independentă iar MJ să NU aparțină NICIUNUI partid politic și mă propună pe mine la conducerea Ministerului Justiției?!

Va fi testul suprem personal al seriozității și cinstei d-lui Grindeanu și a câtorva din jurul domniei sale, pentru că sunt convinsă că membrii și susținătorii cinstiți PSD nu au o problemă.

Va fi testul suprem, arătând prin fapte, că au înțeles mesajul românilor exprimat foarte clar la alegerile trecute!

Nu ar fi nici prima dată când dl. Sorin Grindeanu m-ar propune pe mine la conducerea MJ, că doar m-a mai propus și în februarie 2017, fiindu-i frică, pe bună dreptate, de masivele proteste generate de Sorin Grindeanu urmare a OUG 13, OUG 13 de care evident că a știut împreună cu Florin Iordache, prietenul dnei Lia Savonea!

Nu m-am auto propus niciodată în viața mea pentru o funcție, dar văzând mizeriile care se întâmplă și în aceste zile, îl provoc personal pe dl Sorin Grindeanu și pe cei din conducerea restrânsă a PSD să lase justiția în pace, să lase Ministerul Justiției în pace, MJ să NU aparțină niciunui partid politic și să mă susțină pe mine la conducerea MJ! Am un CV ( cel real😉) care cu greu poate fi întrecut!

Sunt curioasă ce va spune și va face dl Sorin Grindeanu?

Revenind la dna Lia Savonea, există o decizie CCR prin care se constată ceea ce am susținut mereu și anume că nu a existat niciun conflict de natură constituțională între mine, pe vremea când am deținut portofoliul de ministru al Justiției, Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Motivele invocate în cererea formulată la CCR în 2019 de fostul preşedinte al CSM Lia Savonea nu au fost susținute de elemente de fapt și de drept, cererea fiind în mod evident șicanatorie și abuzivă. De altfel, prin această plângere la CCR, Lia Savonea a încercat transformarea unor animozități personale față de mine, practic disperarea că a fost blocată de 8 ori, legal, cu votul meu să își impună în fruntea faimoasei Secții Speciale o preferată d-na procuror, în argumente prin care să-și susțină această plângere formulată abuziv.

S-a reconfirmat și prin decizia CCR că activitatea mea în fruntea Ministerului Justiției a avut la bază un comportament profesionist, responsabil și în spiritul cooperării loiale între instituții.

Așa-zisul conflict inventat de doamna Savonea a fost cauzat de faptul că nu i-am tolerat derapajele. Pentru că m-am opus propunerilor și deciziilor pe care le-am considerat și le consider toxice pentru sistemul judiciar și bunul mers al Justiției, doamna Savonea a transformat frustrările personale la rang de conflict imaginat, hărțuind practic ministrul Justiției.

În lumina deciziei CCR, Lia Savonea ar fi trebui să demisioneze din CSM in regim de urgență, să fie sancționată de Inspecția Judiciară și să fie dată afară din magistratură pentru că efectiv a șicanat un ministru al justiției.

Nu să aibă tupeul să ajungă la Înalta Curte iar acum să se vrea și președinte al ICCJ prin care nociv să controleze CSM și numirile din justiție!

Dovada concludentă că demersul dnei Savonea la CCR a fost o șicană la adresa mea rezultă inclusiv din cererea doamnei Savonea transmisă Curții în 11 noiembrie 2019, prin care a arătat că, „întrucât actualmente Ana Birchall nu mai ocupă funcția de ministru, este inoportună soluționarea conflictului de natură constituțională”.

Astfel spus, este cât se poate de clar că doamna Savonea a venit în fața CCR cu un conflict personal și nu cu unul care să se circumscrie cerințelor constituționale.

Un asemenea comportament este incompatibile cu statutul unui magistrat si funcția de președinte al ÎCCJ.

În 2019, în calitate de ministru al justiției, i-am reproșat în repetate rânduri Liei Savonea lipsa de transparență și de predictibilitate în stabilirea ședințelor plenului CSM, care să-mi permită participarea în calitate de membru de drept CSM (așa dupa cum s-a putut observa cu ușurință, pentru că avea misiunea de a asigura un „anumit vot”, pentru d-na Adina Florea, d-na Savonea urmărea programul meu și stabilea ședințele de plen netransparent, abuziv, fără respect față de principiul unei cooperari loiale interinstituționale, doar-doar nu voi putea participa, astfel încât să nu-mi pot exercita dreptul de vot pe teme extrem de importante privind bunul mers al justiției!

Cu toate aceste șicane, am reușit să îi împiedic jocul mârșav!

Este de notoritetate publică că, după șicane repetate la adresa mea, pe 8 octombrie, după a șaptea încercare eșuată de a o impune pe Adina Florea în fruntea Secției de investigare a infracțiunilor din Justiție, Lia Savonea a denunţat „criza fără precedent” din cadrul CSM generată de lipsa cvorumului de la şedinţele de plen, anunţând că va sesiza CCR în privinţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de acţiunile mele în calitate de ministrul al Justiţiei.

Decizia CCR demonstrează încă odată că, în realitate, așa-zisul conflict a fost doar în imaginația d-nei Savonea, fiind generat în principal de disperarea acesteia pentru că nu a reușit să-și faca jocurile în CSM – jocuri demne mai degrabă de un politician decât de un magistrat.

Fac apel la toți românii cinstiți și de bună credință, din țară și din afara granițelor, la toți profesioniștii dreptului dar și la oamenii politici cinstiți să nu permită capturarea Ministerului Justiției și a justiției de grupuri maligne care vor face atât de mult rău României, inclusiv pe plan extern.

Deși în 2019 am fost sub un continuu asediu, am avut curajul și am apărat statul român și domnia legii cu profesionalism, responsabilitate și bună credință! Așa o voi face și în continuare!”, a scris consilierul prezidenţial Ana Birchall pe Facebook.