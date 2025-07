Gorghiu, despre reacţia CSM la anunţul lui Bolojan privind pensiile magistraţilor: CSM nu este sindicat. „Măcelar” sau „mincinos” nu sunt cuvinte care construiesc soluţii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul ministru al Justiţiei, deputatul PNL Alina Gorghiu, comentează reacţia dură a CSM la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, arătând că CSM nu este sindicat iar „Măcelar” sau „mincinos” nu sunt cuvinte care construiesc soluţii. Avem nevoie de dialog real, nu de revendicări de tip „nu schimbăm nimic” atunci când totul se schimbă, mai spune ea, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Suntem într-un moment crucial pentru societate – inclusiv pentru justiţie. Avem nevoie de dialog real, nu de revendicări de tip „nu schimbăm nimic” atunci când totul se schimbă. Justiţia trebuie să fie parte a acestui efort colectiv al societăţii”, scrie Alina Gorghiu într-o postare pe Facebook. Fostul ministru al Justiţiei precizează că CSM nu este sindicat, ci este instituţia care garantează independenţa justiţiei şi are datoria să-şi exercite rolul cu responsabilitate – nu cu etichete şi atacuri”, iar „Măcelar” sau „mincinos” nu sunt cuvinte care construiesc soluţii. ”Predictibilitatea în justiţie este esenţială pentru încredere şi calitatea actului de justiţie. Iar dialogul este cheia. Dar dialogul presupune oameni dispuşi la un schimb sănătos de idei. Asta sper să văd în zilele următoare”, mai scrie Gorghiu în postare. Consiliul Superior al Magistraturii a reacţionat dur, marţi, după măsurile anunţate de premierul Ilie Bolojan, acuzând încălcarea pricipiilor constituţionale şi lipsa de consultare şi dialog. În plus, magistraţii cred că noile măsuri, care produc discriminare între diferite generaţii de procurori şi judecători, vor duce la distrugerea sistemului. De asemenea, potrivit CSM, ducerea discuţiei către pensiile magistraţilor are rolul de a ”abate atenţia de la problemele reale ale societăţii, care nu au fost create de magistraţi”.