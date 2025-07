David Popovici, prima reacție după ce scris istorie la CM de Natație: „Mi-am imaginat că sunt singur”

David Popovici a devenit primul înotător din istorie care bifează „dubla” de aur la 100 și 200 m liber la două ediții diferite de CM. La finalul cursei fantastice de joi, David a explicat ce a îmbunătățit față de JO 2024 de la Paris: „E vorba despre înotul pe sub apă.”

„Mă rezum la câteva cuvinte. Sunt fericit să fiu aici, e simplu. Despre cursă. De obicei, cei care câștigă sunt cei care se pot detașa de ceilalți. Adică dacă reușesc să îmi creez niște ziduri, să îmi imaginez că sunt singur, pot face ce m-am antrenat să fac.

M-am îmbunătățit la un aspect față de anul trecut, și la 200, și la 100 de metri. E vorba despre înotul pe sub apă.

A mers tactica asta. Sunt fericit să fiu dublu campion mondial”, a declarat David Popovici, la TVR Sport.

Cursa fantastică reușită de David Popovici în proba de 100 m liber

During the fifth day of swimming at the 2025 World Aquatics Championships, David Popovici won the men’s 100 freestyle in 46.51. This is a new World Championships record, and also a new European record, just 0.11 seconds off Pan Zhanle’s WR from the 2024 Olympic Games. pic.twitter.com/BYRPpLp31D

— Swimming Stats (@SwimmingStats) July 31, 2025