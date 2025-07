Militarul care conducea ambarcaţiunea care s-a răsturnat la Sulina, plasat de judecători sub control judiciar / Patru pasageri și-au pierdut viața

Tribunalul Militar Bucureşti a respins joi cererea procurorilor de arestare preventivă a conducătorului ambarcaţiunii care s-a răsturnat la Sulina, accident soldat cu patru morţi, transmite Agerpres.

Magistraţii au decis ca bărbatul să fie cercetat în libertate, fiind plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Potrivit deciziei tribunalului, el are mai multe interdicţii: nu poate părăsi teritoriul României, nu are voie să ia legătura cu părţile vătămate din dosar şi nu are voie să conducă ambarcaţiuni de agrement.

Conducătorul ambarcaţiunii este militar în Sulina şi a fost pus sub acuzare de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel pentru ucidere din culpă.

„La data de 28 iulie 2025, în jurul orei 18:00, inculpatul I.C.A. a plecat din Portul Sulina, conducând ambarcaţiunea de agrement Corsar 850 Tour – 01227 – MC, cu 14 persoane la bord, ignorând dispoziţiile regulamentelor de navigaţie şi măsurile de prevedere specifice acestei activităţi, iar în jurul orei 19:30, în zona Golfului Musura, între digul de nord şi epava Turgut S., în contextul vremii nefavorabile şi a valurilor mari, ambarcaţiunea s-a răsturnat, în urma accidentului naval rezultând decesul a patru persoane”, menţionează Parchetul într-un comunicat de presă.

Procurorii susţin că militarul care conducea ambarcaţiunea nu a respectat următoarele măsuri de prevedere şi dispoziţii regulamentare:

* ar fi condus o ambarcaţiune de agrement primind la bord pasageri peste numărul maxim permis de norme, şi anume 14 persoane, inclusiv conducătorul ambarcaţiunii, în loc de 12 persoane, cât era permis de configuraţia bărcii, astfel cum rezultă din certificatul de ambarcaţiune de agrement;

* nu ar fi respectat îndatoririle generale de vigilenţă, prevăzute de art. 1.04 şi 1.05 din regulamentul de navigaţie pe Dunăre, aprobat prin OMT nr. 859/2013, întrucât a plecat din Portul Sulina fără să ţină cont de vremea nefavorabilă de la acel moment, punând astfel în pericol viaţa pasagerilor;

* ar fi pătruns cu ambarcaţiunea în zona apelor mării teritoriale, Golful Musura, deşi aceasta face parte din categoria de proiectare tip C, fiind prevăzută doar pentru navigarea pe căi navigabile interioare, astfel cum rezultă din certificatul de ambarcaţiune de agrement.

Luni seară, în jurul orei 19:30, o ambarcaţiune de agrement care a plecat din Portul Sulina cu destinaţia Golful Musura, având la bord 14 persoane, printre care un copil, s-a răsturnat în zona epavei „Turgut S.”, imediat după ieşirea prin Bara Sulina, pe fondul condiţiilor meteo nefavorabile şi a valurilor mari, cu înălţimi estimate între 1,5 şi 2 metri.

Imediat după producerea accidentului a fost declanşată o amplă intervenţie de căutare şi salvare. La faţa locului au fost mobilizate echipaje şi ambarcaţiuni ale Căpităniei Portului Tulcea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), Serviciului de Ambulanţă Judeţean Tulcea, precum şi ale Poliţiei Transporturi Tulcea.

Eforturile echipelor de salvare au fost sprijinite şi de localnici, care au intervenit cu mai multe ambarcaţiuni particulare.

Toate cele 14 persoane aflate la bordul ambarcaţiunii au fost recuperate din apă, patru dintre acestea – inclusiv un copil – fiind declarate decedate de către echipajele medicale sosite la faţa locului.