Adrian Rădulescu: „De fiecare dată când înoată David Popovici, România are 18 milioane de antrenori”

David Popovici a uimit încă o dată lumea natației după ce a bifat (la fel ca în 2022) dubla de aur la 100 și 200 m liber la Campionatele Mondiale de Natație. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David, spune că a trecut prin multe alături de elevul său și că atunci când înoată Popovici „România are 18 milioane de antrenori.”

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Adrian Rădulescu (35 de ani) și David Popovici (20 de ani) formează o echipă de 11 ani, iar CV-ul ambilor s-a îmbogățit de la an la an cu titluri europene, mondiale și chiar cu un titlu olimpic la JO Paris 2024 (la 200 m liber).

Au trecut prin multe împreună, iar CM de la Singapore i-a adus din nou la vârful natației mondiale.

De trei ani de zile, David este în atenția întregii lumi, iar presiunea uriașă lasă adesea urme adânci la nivel mental.

„Au fost trei ani foarte buni. Cred că reușim în continuare să găsim soluții la problemele care apar. Ne bucurăm inclusiv de provocările pe care le întâmpinăm în povestea noastră.

Și sper să avem în continuare puterea să învățăm de fiecare dată din tot ce se întâmplă”, își începe Adrian Rădulescu discursul, citat de gsp.ro.

Înainte de finala de la 200 m liber, David a explicat că a lucrat în ultima perioadă cu antrenorul său la unele schimbări la stilul de a înota.

„Am adăugat mai multe ondulări. Am început să exersez plecarea mai rapidă pe primii 50 (n.r. ce a îmbunătățit față de JO 2024 de la Paris).

O tehnică în general mai eficientă, cu brațe mai lungi. Sunt mici detalii care fac diferența și scad sutimile.

Adică sunt nenumărate detalii, astea sunt doar primele trei care mi-au venit acum în minte”, a explicat Popovici.

Antrenorul său a venit să completeze informația și a spus că atunci când David concurează are milioane de fani, dar și 18 milioane de antrenori.

„Acum e important să fac o următoare aprecizare. Eu nu știu cum văd oamenii din afară. Ce știu este că de fiecare dată când înoată David, România are 18 milioane de antrenori de înot.

Din păcate, nu știu dacă toți dintre ei au suportul tehnic pe care îl am eu și accesul la informații și la oamenii foarte mișto care discută și care sunt acolo să găsească soluții la probleme.

Și trebuie să precizez că el nu e cel mai slab pe sub apă. Dacă ne uităm la cifrele de la Paris, este la fel de rapid ca Pan Zhanle, pe sub apă și de fapt ca mulți alții”, a explicat Rădulescu, conform sursei citate.

„Adică niciodată n-avem un sportiv slab cu abilitățile astea. Dimpotrivă. Sigur că au fost niște diferențe în sensul că distanța parcursă trebuie privită nu viteza maximă pe care o obțin secvența respectivă, ci viteza maximă medie pe care o ai.

Și doar am lucrat la lucrurile alea un pic, doar a trebuit să ne concentrăm un pic atenția către anumite mici, mici, mici detalii dar care erau acolo.

Adică abilitățile nu s-au făcut de pe zi pe altă. Sunt abilități pe care le lucrează de ani de zile. Și ai nevoie de timp să le pui până la urmă, ai nevoie de timp să le pui într-o singură cursă, într-un moment de maxim stres, sub o presiune fantastică.

Ai nevoie de timp. Și, pur și simplu, acum s-a întâmplat. Sigur că mai sunt lucruri pe care poți să le face. Aici nu mă refer la a te reinventa aia neapărat. Doar să preiei ce ai făcut bine până la momentul de față și să reușești să le duci la nivel următor, să le pui cum trebuie în context” – Adrian Rădulescu.

Cu alte cuvinte, antrenorul lui David Popovici scoate în evidență faptul că în înot obiectivele nu se termină niciodată, iar asta pentru că și rivalii se îmbunătățesc constant.

„O să mergi 46.3, o să vrei să mergi 46.2, după care o să vrei să mergi 45.9, după care o să vrei să mergi 44.

Niciodată nu se vor termina obiectivele. Important e cât de mult ți le dorești și cât de mult o să-ți îngădui să le îndeplinești” – Adrian Rădulescu.

During the fifth day of swimming at the 2025 World Aquatics Championships, David Popovici won the men’s 100 freestyle in 46.51. This is a new World Championships record, and also a new European record, just 0.11 seconds off Pan Zhanle’s WR from the 2024 Olympic Games. pic.twitter.com/BYRPpLp31D

— Swimming Stats (@SwimmingStats) July 31, 2025