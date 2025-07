David Popovici: „Mă bucur că nu am bătut recordul mondial”

David Popovici a reușit cel mai bun timp al său din proba de 100 m liber, iar după ce a devenit campion mondial a declarat că se bucură că nu a doborât recordul lui Pan Zhanle: „În felul ăsta, am în continuare ceva pentru care să trag”, a spus David.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La finalul unei cursei de 100 m liber în care a doborât orice concurență, David a spus că se bucură că nu a întrecut recordul mondial deținut de Pan Zhanle (stabilit la JO Paris: 46,40).

„Foarte bine că nu l-am făcut acum, sincer, că dacă-l făceam ar fi fost un salt prea mare. În felul ăsta am în continuare ceva pentru care să trag. Mă bucur sincer că nu l-am făcut acum.

În continuare nu mi se pare imposibil, ca dovadă m-am apropiat atât de mult, la 11 sutimi. Nu mă grăbesc nicăieri, mai avem o grămadă până la Los Angeles (n.r. Jocurile Olimpice de vară din 2028).

Am încercat să mă gândesc cât mai puțin la medalii, cum fac de obicei. Cred că am fost un pic mai pesimist în general în perioada de dinaintea concursului ăsta față de celelalte, dar încă o dată mi-am dovedit că sunt mai bun decât cred uneori și nu am de ce să nu am încredere în mine. Cred că este ceva omenesc”, a transmis David Popovici, citat de gsp.ro.

Cursa fantastică reușită de David Popovici în proba de 100 m liber

Cum au arătat podiumurile probei de 100 m liber la ultimele patru ediții ale Campionatelor Mondiale de Natație:

2025: David Popovici – 46,51 / Jack Alexy – 46,92 secunde / Kyle Chalmers – bronz 47,17

2024: Pan Zhanle – 47,53 / Alessandro Miressi – 47,72 / Nandor Nemeth – 47,78

During the fifth day of swimming at the 2025 World Aquatics Championships, David Popovici won the men’s 100 freestyle in 46.51. This is a new World Championships record, and also a new European record, just 0.11 seconds off Pan Zhanle’s WR from the 2024 Olympic Games. pic.twitter.com/BYRPpLp31D

— Swimming Stats (@SwimmingStats) July 31, 2025